الحكم على منفذ مجزرة مسجدي كرايستشيرش بالسجن المؤبد

أصدر القضاء النيوزيلندي، اليوم الخميس، حكمًا بالسجن المؤبد مدى الحياة، على الأسترالي "برنتون تارانت"، منفذ مجزرة المسجدين، في مدينة كرايستشيرش العام الماضي التي خلفت مقتل 51 شخصا.





وتستوجب الإدانة بالقتل حكما إلزاميا بالسجن مدى الحياة، حيث حكم على "تارانت" بالسجن من دون إمكانية الإفراج المشروط، وهو حكم لم يصدر من قبل في نيوزيلندا.





وأقر "تارانت" بالذنب في 51 تهمة بالقتل و40 تهمة بالشروع في القتل وتهمة ارتكاب عمل إرهابي فيما يخص المذبحة التي شهدتها مدينة كرايستشيرش وبثها المهاجم مباشرة على فيس بوك.





وفي كشف لوقائع جديدة في اعتداء كرايستشيرش، قال مُدعٍ في بداية جلسات النطق بالحكم في قضية مذبحة المسجدين بنيوزيلندا التي وقعت العام الماضي، إن الشاب الذي قتل 51 شخصا درس خطته بدقة لإيقاع أكبر عدد من الضحايا.





وذكر المدعي بارنابي هوز أن تارانت أبلغ الشرطة بعد إلقاء القبض عليه إنه أراد إثارة الخوف بين السكان المسلمين.





وأضاف هوز أن تارانت عبر عن أسفه لعدم قتل المزيد وكشف عن اعتزامه حرق المسجدين بعد إطلاق الرصاص.



