ما هو معدل ضغط الدم الطبيعي

ضغط الدم الطبيعي أمر حيوي للحياة. بدون الضغط الذي يجبر الدم على التدفق حول الدورة الدموية ، لن يتم توصيل الأكسجين أو العناصر الغذائية عبر الشرايين إلى الأنسجة والأعضاء.

ومع ذلك، يمكن أن يرتفع ضغط الدم بشكل خطير، ويمكن أن ينخفض ​​أيضًا.

كشف موقع بولد سكاى الهندي الشهير في هذه المقالة معدل ضغط الدم الطبيعي وكيف يتم قياسه وماذا تعني القياسات لصحتنا.

ما هو ضغط الدم؟

ضغط الدم هو ما يسمح للأكسجين والمواد المغذية بالتحرك عبر أنظمتنا الدموية، ضغط الدم هو القوة التي تحرك الدم عبر نظام الدورة الدموية لدينا.

إنها قوة مهمة لأن الأكسجين والمغذيات لن يتم دفعها حول نظام الدورة الدموية لتغذية الأنسجة والأعضاء بدون ضغط الدم.

يعتبر ضغط الدم أيضًا أمرًا حيويًا لأنه يوفر خلايا الدم البيضاء والأجسام المضادة للمناعة والهرمونات مثل الأنسولين .

لا يقل أهمية عن توفير الأكسجين والمواد الغذائية ، فإن الدم الطازج الذي يتم توصيله قادر على التقاط النفايات السامة لعملية التمثيل الغذائي ، بما في ذلك ثاني أكسيد الكربون الذي نخرجه مع كل نفس ، والسموم التي نزيلها من الكبد والكليتين.

يحمل الدم نفسه عددًا من الخصائص الأخرى ، بما في ذلك درجة حرارته. كما أنه يحمل أحد دفاعاتنا ضد تلف الأنسجة ، وهو الصفائح الدموية المتخثرة التي تمنع فقدان الدم بعد الإصابة.

ولكن ما هو بالضبط الذي يجعل الدم يضغط في شراييننا؟ جزء من الإجابة بسيط - القلب يخلق ضغط الدم عن طريق إخراج الدم عندما ينقبض مع كل نبضة قلب. ومع ذلك ، لا يمكن أن ينتج ضغط الدم عن ضخ القلب فقط.

وظيفة

الدورة الدموية لدينا تشبه شكل متطور للغاية من السباكة - الدم "يتدفق" والشرايين "أنابيب". يؤدي القانون الأساسي للفيزياء إلى زيادة تدفق الدم ، ويسري هذا القانون أيضًا في أنبوب خرطوم الحديقة.

يتدفق الدم عبر أجسامنا بسبب اختلاف الضغط.

يكون ضغط الدم لدينا في أعلى مستوياته في بداية رحلته من قلبنا - عندما يدخل الشريان الأورطي - ويكون أدنى مستوى له في نهاية رحلته على طول فروع الشرايين الأصغر تدريجيًا. هذا الاختلاف في الضغط هو ما يجعل الدم يتدفق حول أجسامنا.

تؤثر الشرايين على ضغط الدم بطريقة مشابهة للخصائص الفيزيائية لأنبوب خرطوم الحديقة الذي يؤثر على ضغط الماء. يؤدي تقييد الأنبوب إلى زيادة الضغط عند نقطة الانقباض.

بدون الطبيعة المرنة لجدران الشرايين ، على سبيل المثال ، فإن ضغط الدم ينخفض ​​بسرعة أكبر عندما يتم ضخه من القلب.

بينما يخلق القلب أقصى ضغط ، فإن خصائص الشرايين لا تقل أهمية عن الحفاظ عليه والسماح للدم بالتدفق في جميع أنحاء الجسم.

حالة الشرايين يؤثر ضغط الدم والتدفق، ويمكن تضييق الشرايين كتلة في نهاية المطاف العرض تماما، مما يؤدي إلى ظروف خطيرة بما في ذلك السكتة الدماغية و النوبات القلبية .



قياس

الجهاز المستخدم لقياس ضغط الدم هو مقياس ضغط الدم ، ويتكون من شريط مطاطي - الكفة التي يتم نفخها باليد أو بمضخة آلية.

بمجرد نفخ الكفة بما يكفي لإيقاف النبض ، يتم أخذ القراءة ، إما إلكترونيًا أو على قرص تناظري.

يتم التعبير عن القراءة من حيث الضغط اللازم لتحريك الزئبق حول الأنبوب ضد الجاذبية. هذا هو سبب قياس الضغط باستخدام وحدة ملليمتر من الزئبق ، والمختصرة إلى mm Hg.



قراءة٪ s

تحدد سماعة الطبيب النقطة الدقيقة عندما يعود صوت النبض ويتم تحرير ضغط الحزام ببطء. يتيح استخدام سماعة الطبيب للشخص الذي يقيس ضغط الدم الاستماع إلى نقطتين محددتين.

تتكون قراءات ضغط الدم من رقمين - الضغط الانقباضي أولًا والضغط الانبساطي ثانيًا. يتم إعطاء القراءة ، على سبيل المثال ، 140 على 90 مم زئبق.

الضغط الانقباضي هو الرقم الأعلى الناجم عن انقباض القلب ، بينما الرقم الانبساطي هو الضغط المنخفض في الشرايين ، خلال فترة الراحة القصيرة بين ضربات القلب.



تشير المعاهد الوطنية للصحة إلى أن ضغط الدم الطبيعي يكون أقل من 120 ملم زئبق للضغط الانقباضي و 80 ملم زئبق للانبساطي.

ومع ذلك ، يتغير ضغط الدم بشكل طبيعي ، وهي حقيقة اكتشفها أطباء القلب أثناء كتابتهم عن تقلب ضغط الدم في الطبيعة في مارس 2013:

" يتميز ضغط الدم بتقلبات ملحوظة قصيرة المدى تحدث خلال فترة 24 ساعة (تغيرات نبضات ، من دقيقة إلى دقيقة ، من ساعة إلى ساعة ، ومن يوم إلى آخر) وأيضًا تقلبات المدى التي تحدث على مدى فترات زمنية طويلة (أيام ، أسابيع ، شهور ، مواسم ، وحتى سنوات) ".

تنص المبادئ التوجيهية على أنه بالنسبة لضغط الدم الذي يزيد عن 115/75 ملم زئبق ، فإن كل ارتفاع بمقدار 20/10 ملم زئبق يضاعف من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.