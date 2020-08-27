إزالة مخالفات بناء تعترض تطوير الميدان الرئيسي بالحسنة في شمال سيناء

نفذ مركز ومدينة الحسنة محافظة شمال سيناء ، حملة إزالة ل مخالفات البناء التي تعترض عملية تطوير الميدان الرئيسي بالمدينة، بناء على توجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة المحافظ.









وأعلن أسامة أحمد محمد عفش رئيس مركز ومدينة الحسنة، أنه تم تشكيل لجان لحصر جميع المخالفات والتعديات وإصدار قرارات الإزالة الفورية، حيث تم تنفيذ 7 حالات إزالة للتعديات علي خطوط التنظيم بميدان القرية.





مشيرًا إلى أنه سيتم تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة الميدان وإنشاء بلدورات وأرصفة وإناره ،موجهًا الشكر لأهالي قرية القسيمة وذلك لتعاونهم وتفضيل الصالح العام علي المصلحة الخاصة.





من جانبه.. أكد العميد أسامة الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء، على ضرورة تقدم المواطنين المخالفين لقانون البناء، فى مختلف مراكز ومدن المحافظة بطلبات للتصالح في مخالفات البناء ودفع نسبة الـ25% جدية التصالح.





وقال "الغندور" إن قيمة التصالح بالنسبة للمتر المسطح تختلف من منطقة إلى أخرى بحسب قرار اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.



