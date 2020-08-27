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ديني

حكم صيام يوم السبت منفردا لو صادف يوم عاشوراء .. دار الإفتاء تجيب

الخميس 27/أغسطس/2020 - 10:23 ص
دار الإفتاء
دار الإفتاء
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عبد الرحمن محمد ع٦
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، إن صيام يوم السبت منفردا ليس حراما ولكنه مكروه إذا كان بغير سبب.

وأضاف عثمان، فى إجابته عن سؤال « هل يجوز صيام يوم السبت منفردًا ؟»، أن هناك حديث يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض العلماء حكموا عليه بالاضطراب والبعض صححه وهو (لا تصوموا يوم السبت إلا ما افترض عليكم) هذا الحديث احتج به بعض العلماء أو من ذكر كراهة صوم يوم السبت منفردًا، وعليه فالإنسان لو صام يوم السبت منفردًا فإنه يجوز ولو أراد ان يخرج من الخلاف فصام يومًا قبله أو يومًا بعده فيكون أفضل.

وأوضح أن صيام الفريضة لا يقال فيه يسبقه يوم وبعده يوم، فله أحكام مختلفة، لأنه أيام مقضية من رمضان تقضى في أي يوم سبت أو أحد أو جمعة وجائز لا شيء فيه.

سبب كراهة صوم يوم السبت
ووجه الكراهة كما بين الفقهاء أنه يوم تعظمه اليهود ففي إفراده بالصوم أو تخصيصه بالصوم تشبه بهم، لكن الفقهاء استثنوا فقالوا إلا أن يوافق صومه بخصوصه يومًا اعتاد صومه كيوم عرفة أو عاشوراء هذا ما ذكره ابن قدامة في المغني والبهوتي في كشف القناع وغيرهما.

حكم صوم يوم السبت منفردا.. صيام يوم السبت منفردا ليس حراما ولكنه مكروه إذا كان بغير سبب، هناك حديث يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض العلماء حكموا عليه بالاضطراب والبعض صححه وهو (لا تصوموا يوم السبت إلا ما افترض عليكم) هذا الحديث احتج به بعض العلماء أو من ذكر كراهة صوم يوم السبت منفردًا، وعليه فالإنسان لو صام يوم السبت منفردًا فإنه يجوز ولو أراد ان يخرج من الخلاف فصام يومًا قبله أو يومًا بعده فيكون أفضل.

وصيام الفريضة لا يقال فيه يسبقه يوم وبعده يوم، فله أحكام مختلفة، لأنه أيام مقضية من رمضان تقضى في أي يوم سبت أو أحد أو جمعة وجائز لا شيء فيه.

صوم يوم السبت في شوال
في حال تصادف يوم عاشوراء - اليوم العاشر من محرم- يوم جمعة أو سبت، فيجوز للمُسلم أن يصومه منفردًا دون صيام يوم قبله أو بعده.

وفي حال تزامن يوم عاشوراء مع يوم جمعة أو سبت، فيجوز إفراده بصيام في هذه الحالة فقط، حيث يُصام لكونه عاشوراء أو عرفات، وليس لكونه جمعة، وهناك بعض الأحاديث نهت عن إفراد يوم الجمعة بصيام، وذلك لكونه جمعة.

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