أخبار السعودية اليوم.. غبار في الرياض وأمطار بالباحة وجازان.. منع الشيشة في الحدائق والأماكن العامة.. وحقيقة عودة الطيران الدولي لمطارات المملكة

حقيقة عودة الطيران الدولي إلى مطارات السعودية

الشيشة ممنوعة في الحدائق والأماكن العامة في السعودية

غبار في الرياض وأمطار بالباحة وجازان تعرف على طقس السعودية

السعودية تسجل أقل عدد إصابات بفيروس كورونا لأول مرة منذ أبريل الماضي









أصدر رئيس بلدية الخبر السعودية المهندس سلطان الزايدي، قرارا بمنع استخدام الشيشة وإشعال النار في الأماكن العامة والحدائق والمتنزهات؛ وذلك حرصًا على سلامة وصحة مرتاديها والممتلكات العامة.









وكشف رئيس بلدية الخبر السعودية عن الغرامة التي قد يتعرض لها الشخص الذي يخالف قرار البلدية، حيث تصل إلى 1000 ريال، وفق ما ذكره موقع التواصل السعودي.









وبيًن الزايدي أن مراقبي البلدية يقومون بالتنبيه قبل تطبيق الإجراءات النظامية، إضافة إلى وجود لوحات إرشادية بالمواقع تُبين ذلك.









وشدد على حرص البلدية على تقديم أفضل الخدمات للمتنزهين، وخصصت مواقع للشواء، من أجل المحافظة على الأماكن العامة.









وأكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية أن تشهد المملكة اليوم استمرار نشاط الرياح السطحية على مناطق الشرقية والرياض ونجران والمدينة المنورة ومكة المكرمة وجازان.









وتوقعت الهيئة في تقرير صادر عنها اليوم أن تتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح سطحية نشطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة.









وبيًنت الهيئة في تقريرها أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة تتراوح بين 18 و40 كم/ساعة، لافتة إلى أن ارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.









وذكرت أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي تكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-38 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر وحالة البحر متوسط الموج.









وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي تأكيدها من جديد أنه لا تاريخ محدد بعد لـ موعد استئناف الرحلات الدولية.









جاء ذلك في تغريدة للهيئة العامة للطيران السعودي على حسابها عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر".









وذكرت الهيئة السعودية في تغريدتها أن قرار عودة رحلات الطيران الدولية تخضع لتقييمات من الجهات المختصة.









كما دعت الجميع إلى ضرورة توخي الحظر في تناول المعلومات والشائعات، مشددة على ضرورة الحصول على المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية.









وسجلت وزارة الصحة السعودية 1068 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وذلك في أقل إحصائية تسجلها المملكة منذ الثامن عشر من أبريل الماضي.









وأوضحت الصحة السعودية في بيان لها اليوم أن إجمالي حالات الإصابات في المملكة منذ تفشي الجائحة وحتى الآن بلغ 310836 حالة، من بينها 22136 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، بجانب 1601 حالة حرجة.









كما كشفت الوزارة عن تسجيل 1013 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين من الفيروس المستجد منذ بداية الجائحة وحتى اليوم إلى 284945 حالة.









وأوضحت الوزارة أن عدد الوفيات بلغ منذ انتشار الفيروس وحتى الآن 3755 حالة، بعد إضافة 33 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، لافتةً إلى أنه تم إجراء 58.467 فحص مخبري جديد خلال الـ 24 ساعة الماضية.