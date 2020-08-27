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محافظات

تموين البحيرة يضبط مصنع منظفات غير مرخص بدمنهور.. شاهد

الخميس 27/أغسطس/2020 - 10:54 ص
صدى البلد
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أسماء الجنبيهى

شنت مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين برئاسة العقيد وجدي الصيرفي، حملة تموينية متنوعة لمراقبة ومتابعة الأسواق والمخابز، والرقابة على المصانع الغير مرخصة للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية والصحية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات لمكافحة كل صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين والحفاظ على صحة المواطنين.

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أسفرت الحملة عن ضبط مصنع منظفات غير مرخص وبدون أي مستندات ويستخدم مواد خام مجهولة المصدر وأسماء وعلامات تجارية مقلدة لشركات شهيرة، كما تم التحفظ داخل المصنع على 100 چركن تنظيف أطباق، 50 كرتونة منظف زجاج، 20 كرتونة معطر أرضيات، 10 كراتين كلور منظف ملابس، 10 كراتين معطر، 10 كراتين منظف ملابس، 50 بستلة سائل تنظيف، تانك يحتوي على 500 لتر كلور سائل خام، 2000  إستيكر مقلد لشركات وماركات شهيرة، 2000 كرتونه فارغه وعبوات معدة للتعبئه، كما تم ضبط منتجات مبيدات حشرية بدون ترخيص وكميات ضخمة من عبوات الفنيك.


وأسفرت الحملة أيضا عن ضبط مصنع لإنتاج اللمبات الكهربائية يستخدم اسم تجاري غير مرخص له بإستخدامه وبمواد أوليه مجهولة المصدر، التحفظ علي  24  كرتونة لمبات كهربائية بإجمالي 1200 لمبة موفرة قوة  7  وات و50  لمبة موفرة كبيرة الحجم قوة 45 وات، كما تم ضبط كميات كبيرة من عبوات زجاجات العطور منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وتنتج منتجات مقلدة لأسماء شركات عطور شهيرة. 


كما تم تحرير 14 محضرا للمخابز عبارة عن 7 محاضر إثبات حالة لمخابز موازين، محضرين إثبات حالة لمخابز عدم إعلان عن مواعيد التشغيل، محضرين إثبات حالة لمخابز توقف عن الإنتاج دون اذن مسبق من الجهات المختصة، 3 محضر مبيدات غير مسجلة بوزارة الزراعة باجمالى 90 عبوة.


وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تموين البحيرة يضبط مصنع منظفات غير مرخص بدمنهور.. شاهد
تموين البحيرة يضبط مصنع منظفات غير مرخص بدمنهور.. شاهد
تموين البحيرة يضبط مصنع منظفات غير مرخص بدمنهور.. شاهد
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