لطلاب تنسيق 2020.. خطوات إنشاء حساب جديد على موقع الجامعات الأهلية.. فيديو

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فيديو توضيحياً لخطوات إنشاء حساب جديد على موقع الجامعات الأهلية والذي يمكن مشاهدته عبر هذا الرابط

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وكانت قد أعلنت وزارة التعليم العالى، المصروفات الدراسية المختلفة، فى الجامعات الأهلية، وجاءت مجال الطب 105 ألف جنيه وطب الأسنان بملبغ 97 ألف جنيه ومجال العلوم الصيدلية 85 ألف جنيه و مجال العلوم الهندسية 69 ألف جنيه مجال علوم التمريض 31 ألف جنيه.

