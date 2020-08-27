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تعليم

لطلاب تنسيق 2020.. خطوات إنشاء حساب جديد على موقع الجامعات الأهلية.. فيديو

الخميس 27/أغسطس/2020 - 10:53 ص
صدى البلد
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نهلة الشربيني

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك،  فيديو توضيحياً لخطوات إنشاء حساب جديد على موقع الجامعات الأهلية والذي يمكن مشاهدته عبر هذا الرابط 

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وكانت قد أعلنت وزارة التعليم العالى، المصروفات الدراسية المختلفة، فى الجامعات الأهلية، وجاءت  مجال الطب 105 ألف جنيه وطب الأسنان بملبغ 97 ألف جنيه ومجال العلوم الصيدلية 85 ألف جنيه و مجال العلوم الهندسية 69 ألف جنيه مجال علوم التمريض 31 ألف جنيه.

وحددت الوزارة مصروفات الجامعات الأهلية الجديدة كما يلى :

مجال الطب 105 آلاف جنيه

مجال طب الأسنان 97 ألف جنيه

 مجال العلوم الصيدلية 85 ألف جنيه

 مجال العلاج الطبيعي 63 ألف جنيه

مجال العلوم الهندسية 69 ألف جنيه

 مجال علوم وهندسة الحاسبات 69 ألف جنيه

مجال العمارة 69 ألف جنيه

مجال علوم وهندسة المنسوجات 58 ألف جنيه

 مجال اللغات التطبيقية 43 ألف جنيه

 مجال الدراسات القانونية 45 ألف جنيه


 مجال العلوم الإدارية 46 ألف جنيه

 مجال السياحة والضيافة 40 ألف جنيه

مجال الإنتاج الإعلامي 50 ألف جنيه

مجال الفنون 50 ألف جنيه

مجال تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية 39 ألف جنيه

 مجال علوم التمريض 31 ألف جنيه

مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية 43 ألف جنيه

 مجال الصناعات التكنولوجية 39 ألف جنيه

 مجال العلوم الأساسية المتقدمة 48 ألف جنيه

 مجال الغذاء والصناعات الغذائية 43 ألف جنيه

 مجال الزراعات الصحراوية 43 ألف جنيه

وكان الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، قال فى تصريح سابق إنه من المقرر بدء الدراسة بجامعات الجلالة والملك سلمان والعلمين والمنصورة الجديدة فى العام الدراسى 2020-2021 والتى ستبدأ فى 17 أكتوبر.

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