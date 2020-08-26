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تعليم

منها مقترحات للصحة والتعليم.. مؤشرالبحث العلمي لشهر أغسطس 2020

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 03:07 م
صدى البلد
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نهلة الشربيني
قدم عدد من الباحثين 144 مقترحا بحثيا، لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ضمن تنفيذ المرحلة الأولى للخطة التنفيذية لاستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتي أعدتها الأكاديمية عن أولويات واستعدادات البحث العلمي لمرحلة ما بعد كورونا (2020-2021). 

وتضمنت المقترحات 40 مقترح بحثى في قطاع التعليم، 14 مقترح بحثى في قطاع الصحة والـدواء، 64 مقترح بحثى في قطاع الزراعة والغذاء، 14مقترح بحثى في قطاع الصناعـــــــة و 12مقترح بحثى في قطاع الطاقة. 

وتعد المشروعات المعلن عنها مشروعات قومية تحتاج فرق بحثية قوية ومتكاملة وملتزمة وترغب في تحقيق إنجاز فعلي على أرض الواقع ومؤسسات متعاونة ومتكاملة وداعمة وتعاون وثيق وحقيقي بين مؤسسات البحث العلمي والصناعة والقطاع الخاص وتنفيذ فوري أو في أقصر وقت ممكن.


مؤشر البحث العلمى الشهري: هو مؤشر للعلوم والتكنولوجيا يصدره المرصد المصرى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا شهريًا

المصدر: المرصد المصرى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار-أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.
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