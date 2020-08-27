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اقتصاد

من أول سبتمبر.. إعفاء جمركي لصادرات الأسمنت والموالح والغاز للنفاذ لأسواق الميركسور

الخميس 27/أغسطس/2020 - 04:33 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم

اعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة عن بدء الاعفاء الجمركي الكامل لـ600 سلعة متبادلة بين مصر ودول تجمع الميركسور من ضمنهم الاسمنت والموالح والزيوت المعدنية والغاز الطبيعي اعتبارًا من أول شهر سبتمبر المقبل وذلك فى اطار اتفاق التجارة الحرة الموقع بين مصر ودول التجمع والذي يضم كل من البرازيل والارجنتين واروجواي وباراجواي.


واشارت الى ان اهم بنود هذه السلع والواردة بالقائمة B  من الاتفاق تتضمن الاسمنت والموالح والزيوت المعدنية والغاز الطبيعي


وقالت الوزيرة ان اتفاقية الميركسور تدعم التوجه الحالي للدولة بزيادة الصادرات لمختلف الاسواق العالمية وفتح اسواق جديدة امام المنتجات المصرية.


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ولفتت الى حرص الوزارة على الاستفادة من اسواق كافة الدول الاعضاء بالتجمع واستخدامها كمحور لنفاذ الصادرات المصرية لاسواق دول قارة امريكا الجنوبية.


ونوهت جامع الى انه تم تعميم قوائم السلع المعفاه على كافة المجالس التصديرية وتجمعات الاعمال وبصفة خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز الاستفادة من الميزة التنافسية الكبيرة للصادرات المصرية بعد تحريرها من التعريفات الجمركية والبدء في التواصل مع الشركات المستوردة لهذه المنتجات بدول تجمع الميركسور.

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