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رياضة

شاهد.. الأهلي يجري تحليل دم استعدادًا لمواجهة المصري

الخميس 27/أغسطس/2020 - 12:22 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحليل دم صباح اليوم قبل انطلاق المران الجماعي؛ استعدادا لمواجهة المصري المقرر لها يوم السبت المقبل في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وأجرى الجهاز الفني واللاعبون، تحليل دم كإجراء بديل للمسحة الطبية المعتادة التي كانت تجرى قبل المباريات بيومين؛ وفقًا للبروتوكول الطبي الخاص بإجراء مسحات طبية قبل انطلاق المباريات الرسمية في ظل التعايش مع فيروس كورونا المستجد.

وحقق الأهلي الفوز أمس على الجونة بهدف دون رد سجله مروان محسن في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع وارتفع رصيده إلى 59 نقطة في صدارة ترتيب جدول مسابقة الدوري الممتاز.
شاهد.. الأهلي يجري تحليل دم استعدادًا لمواجهة المصري
شاهد.. الأهلي يجري تحليل دم استعدادًا لمواجهة المصري
شاهد.. الأهلي يجري تحليل دم استعدادًا لمواجهة المصري
شاهد.. الأهلي يجري تحليل دم استعدادًا لمواجهة المصري
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