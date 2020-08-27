عبر الفيديو كونفرانس.. توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الزقازيق والجامعة الأمريكية

وبمشاركة جامعة الإسكندرية، وجامعة عين شمس، وجامعة بني سويف، وجامعة أسوان، وبحضور الدكتور هشام فوزي عميد كلية الهندسة بالجامعة ،وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وبمشاركة جامعة الإسكندرية، وجامعة عين شمس، وجامعة بني سويف، وجامعة أسوان، وبحضور الدكتور هشام فوزي عميد كلية الهندسة بالجامعة ،وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

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وأضاف "شعلان" أن الهدف من توقيع مذكرة التفاهم إضفاء الطابع المؤسسي وتحديد الأدوار والمسئوليات بين جميع الأطراف المشاركة ، بالإضافة إلى تبادل الخبرات العلمية والبحثية في مجال المياه ، بما يساهم في ضمان استمرارية واستدامة عمل "مركز التميز للمياه" ونجاحه في تحقيق أهدافه.