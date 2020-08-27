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تعليم

عبر الفيديو كونفرانس.. توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الزقازيق والجامعة الأمريكية

الخميس 27/أغسطس/2020 - 01:27 م
.توقيع مذكرة تفاهم
.توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الزقايق والجامعة الأمريكية
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محمد الطحاوي
شهد الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، توقيع مذكرة تفاهم بين الجامعة و"مركز التميز للمياه" بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وبمشاركة جامعة الإسكندرية، وجامعة عين شمس، وجامعة بني سويف، وجامعة أسوان، وبحضور الدكتور هشام فوزي عميد كلية الهندسة بالجامعة ،وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

أوضح رئيس الجامعة، أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار تنفيذ مشروع "مركز التميز للمياه "وتعزيز التعاون المشترك بين جامعة الزقازيق و"مركز التميز للمياه" بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والممول من الوكالة الأمريكية للتعاون الدولي (USATD) ،فضلًا عن إدراك أهمية البحث العلمي والتعليم في مجال إدارة موارد المياه بشكل فعّال.

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وأضاف "شعلان" أن الهدف من توقيع مذكرة التفاهم إضفاء الطابع المؤسسي وتحديد الأدوار والمسئوليات بين جميع الأطراف المشاركة ، بالإضافة إلى تبادل الخبرات العلمية والبحثية في مجال المياه ، بما يساهم في ضمان استمرارية واستدامة عمل "مركز التميز للمياه" ونجاحه في تحقيق أهدافه.
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