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حوادث

الداخلية: لا صحة لما تداولته صفحات جماعة الإخوان عن صحة إسراء عبد الفتاح فى السجن

الخميس 27/أغسطس/2020 - 01:31 م
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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مصطفى الرماح
نفى مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية ما تم تداوله على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، بشأن ادعاء شقيقة المتهمة إسراء عبد الفتاح تعرض شقيقتها لنزيف إثر إعطائها دواءً لا يناسب حالتها الصحية لمعاناتها من ارتفاع بضغط الدم، مما أدى إلى تعرضها لسيولة بالدم.


وأكد مسئول مركز الإعلام الأمنى أن النزيلة حالتها الصحية جيدة جدًا وفى معدلاتها الطبيعية ولا تتناول عقاقير طبية منذ بدء حبسها لعدم معاناتها من أى أمراض عضوية.


وأوضح أن ما تم تداوله فى هذا الشأن من ادعاءات يأتى فى إطار نهج جماعة الإخوان والأبواق الإعلامية الموالية لها لترويج الشائعات والأكاذيب بهدف تأليب الرأى العام.


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