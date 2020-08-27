ببطارية كبيرة وكاميرا رباعية.. ألكاتيل تطلق هاتف 2020 Alcatel 3X ضمن الفئة المتوسطة.. صور

2020 Alcatel 3X ، الذي يأتي ضمن فئة الهواتف المتوسطة، ببطارية عملاقة تدوم لمدة 31 ساعة متواصلة. كشفت شركة ألكاتيل Alcatel ، النقاب عن هاتفها الذكي الأحدث





ويأتي هاتف ألكاتيل الجديد 2020 Alcatel 3X ، بشاشة من نوع IPS، وبقياس 6.52 بوصة وبدقة 1600 × 720 بيكسل، وتستحوذ الشاشة نسبة 89 %، من جسم الهاتف، مع طبقة حماية للشاشة مقاومة للخدش.

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ويمتلك هاتف 2020 Alcatel 3X ، كاميرا خلفية رباعية الرئيسية بدقة 48 ميجابيكسل مع عدسة واسعة الزاوية بدقة 5 ميجابيكسل وكاميرا للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابيكسل وكاميرا لتصوير العمق بدقة 2 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي على شكل قطرة ماء والتي تأتي بدقة 13 ميجابيكسل.





ويحتوي هاتف 2020 Alcatel 3X ، على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، وتكفي لمدة تصل إلى 31 ساعة، تدعم الشحن عبر منفذ USB-C.





وكما يدعم هاتف 2020 Alcatel 3X، تقنية الواي فاي Wi-Fi وتقنية البلوتوث Bluetooth 5.0 ، إلى جانب منفذ USB - C ، ويعمل الهاتف بنظام التشغيل Android 10، وسيتوفر الهاتف باللونين الأسود والأخضر، بسعر 150 يورو اعتبارا من سبتمبر القادم.



