ببطارية كبيرة وكاميرا رباعية.. ألكاتيل تطلق هاتف 2020 Alcatel 3X ضمن الفئة المتوسطة.. صور

كشفت شركة ألكاتيل Alcatel ، النقاب عن هاتفها الذكي الأحدث 2020 Alcatel 3X، الذي يأتي ضمن فئة الهواتف المتوسطة، ببطارية عملاقة تدوم لمدة 31 ساعة متواصلة.
ويأتي هاتف ألكاتيل الجديد 2020 Alcatel 3X، بشاشة من نوع IPS، وبقياس 6.52 بوصة وبدقة 1600 × 720 بيكسل، وتستحوذ الشاشة نسبة 89 %، من جسم الهاتف، مع طبقة حماية للشاشة مقاومة للخدش.
ويمتلك هاتف 2020 Alcatel 3X، كاميرا خلفية رباعية الرئيسية بدقة 48 ميجابيكسل مع عدسة واسعة الزاوية بدقة 5 ميجابيكسل وكاميرا للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابيكسل وكاميرا لتصوير العمق بدقة 2 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي على شكل قطرة ماء والتي تأتي بدقة 13 ميجابيكسل.
ويحتوي هاتف 2020 Alcatel 3X، على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، وتكفي لمدة تصل إلى 31 ساعة، تدعم الشحن عبر منفذ USB-C.
وكما يدعم هاتف 2020 Alcatel 3X، تقنية الواي فاي Wi-Fi وتقنية البلوتوث Bluetooth 5.0 ، إلى جانب منفذ USB - C ، ويعمل الهاتف بنظام التشغيل Android 10، وسيتوفر الهاتف باللونين الأسود والأخضر، بسعر 150 يورو اعتبارا من سبتمبر القادم.