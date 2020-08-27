خلال وقت قياسي.. إصلاح 4 كسور مواسير مياه شرب في السويس

أكد اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة ، تلقي 4 بلاغات عن كسور مواسير مياه شرب في محافظة السويس خلال 24 ساعة الماضية.





وأوضح بيان، الخميس، أنه على الفور جرى التعامل معها بإشراف مهندسي وفنيي الشركة، وتم أصلحها في قوت قياسي، وذلك حتي لا يؤثر انقطاع مياه الشرب علي تلك المناطق، وذلك لتحسين الخدمات التي تقدمها الشركة للمواطنين، وذلك بناء على توجيهات المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.





وأكد اللواء عبد الحميد، انه أعطي تعليماته للمهندس محمود زهرة بتحرك فورا الي مكان البلاغ الأول وإصلاح كسر خط مياه الشرب pvc 6 بوصة بطريق رئاسة حي الجناين، والذي يخدم منطقة مساكن الشعراوية، كما تم إصلاح خط مياهpvc 6 بوصة بمنطقة الشعراوية الطريق الموازي للترعة، وإصلاح كسر خط مياهpvc 6 بوصة بمنطقة مدرسة الزراعة ويخدم محيط مدرسة الثانوية الزراعية، وإصلاح كسر خط pvc 4 بوصة بداخل قرية عامر ويخدم المساكن المحيطة بمسجد الفرقان.





وأضاف رئيس شركة مياه القناة، ان جاري المرور علي جميع أغطية بالوعات الصرف الصحي بمحافظة السويس، وذلك لتغير المتهالك منها، وتركيب أغطية بالوعات جديدة محكمة بدل التي تتم سرقتها.





كما ناشد اللواء عبد الحميد، المواطنين عدم إلقاء المواد الصلبة والمخلفات في غرف التفتيش الخاصة بالصرف الصحي، وذلك حتي لا يحدث انسداد لمواسير الصرف ويسبب طفوحات للمياه، وحفاظا علي شبكة الصرف الصحي.