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الأوقاف: إنهاء خدمة محمد رمضان حسيني بناء على حكم قضائي

الخميس 27/أغسطس/2020 - 06:27 م
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
أنهت الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام وزارة الأوقاف اليوم الخميس خدمة محمد رمضان حسيني إمام وخطيب بأوقاف الشرقية, طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م ولائحته التنفيذية، بناء على الأحكام القضائية الصادرة بشأنه.


وأكدت وزارة الأوقاف أنه من تاريخه أصبح المذكور لا علاقة له بالوزارة ، مع التنبيه على جميع مساجد الجمهورية بعدم تمكينه من صعود المنبر أو إلقاء الدروس أو إمامة الناس بالمساجد، ويعمم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف الشرقية على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها كل فيما يخصه تأكيدًا على ذلك.


وكانت وزارة الأوقاف أنهت قبل ذلك، خدمة مفتش دعوة بأوقاف سوهاج نظرًا لاستغلال صفحته الشخصية في نشر أفكار متطرفة، وإقراره بأنها صفحته.


وأكدت الوزارة أن صفحة الإمام كمنبره ، وأن الإمام الذي هو داعية أمن وطمأنينة للجميع لا يمكن أبدًا أن يقبل منه أن يكون عنصر هدم في  المجتمع .
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