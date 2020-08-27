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أخبار العالم

مطلب جديد من رئيسة النواب الأمريكي قبل الانتخابات الرئاسية

الخميس 27/أغسطس/2020 - 06:41 م
صدى البلد
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شريف سيد
قالت رئيس مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، اليوم الخميس، إنه يجب ألا يتم عقد أي مناظرات تلفزيونية بين الرئيس دونالد ترامب، ومرشح الانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن. 

وأكد مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون أنه لن يصوت لصالح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة في أوائل نوفمبر.

وقال بولتون، خلال مقابلة مع منظمة "ناشيونال برس" التي تتخذ من واشنطن مقرًا لها: "ستكون هذه هي المرة الأولى في مسيرتي السياسية عندما لن أصوت لمرشح الحزب الجمهوري للرئاسة".

وشدد قائلا إنه من أجل الحزب الجمهوري "علينا تجاوز حقبة ترامب" وأنه في ظل نظام الرئيس الحالي "لا توجد قواعد باستثناء" ما الذي يفيد دونالد ترامب؟ "

ووصف مستشار الأمن القومي السابق الرئيس الأمريكي بأنه شخص لا يفهم حتى "تعقيدات" الحكومة الأمريكية، مضيفًا، "الأسوأ من ذلك أنه لا يظهر اهتمامًا خاصًا بالتعلم".
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