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أخبار العالم

الصحة العالمية ترسل فريقا جديدا إلى الصين للبحث في منشأ كورونا

الخميس 27/أغسطس/2020 - 06:38 م
منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية
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شيماء مصطفى
أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن فريقا دوليا تابعا لها سيتوجه إلى مدينة ووهان في الصين للبحث في منشأ فيروس كورونا.


يأتي ذلك عقب إجراء فريق مصغر تابع لمنظمة الصحة العالمية، مناقشات مكثفة مع علماء في مدينة ووهان عن منشأ فيروس كورونا في الصين.


وأجرى الفريق محادثات مكثفة مع نظرائه الصينيين وتلقى تحديثات بخصوص الدراسات الوبائية وتحليلات حيوية وجينية وأبحاث تتعلق بصحة الحيوان.


يأتي ذلك في الوقت الذي يترقب العالم نتائج تحقيق منظمة الصحة العالمية، حيث تقول إن الفيروس جاء على الأرجح من الخفافيش، وربما كان له ناقل حيواني وسيط آخر.


ولم تكشف المنظمة عن موعد إرسال الفريق إلى الصين للوقوف على حقيقة الأمر هناك.
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