214 قرية في المرحلة الثانية.. وزيرة التضامن: تنمية وعي الأسر في القرى الأكثر احتياجا وتنظيم قوافل طبية

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مبادرة حياة كريمة بدأت في شهر مارس 2019 وكان هناك رؤية من الرئيس السيسي لتحسين مؤشرات الفقر للأسر الأولى بالرعاية في القرى الاكثر احتياجا





وأضافت نيفين القباج في مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة " الحياة"، أنه تم حصر أعداد الأسر والقرى من خريطة الفقر، وهناك شراكة بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني من أجل العمل على شبكات الطرق ووصلات الكهرباء وبناء المدارس.





وتابعت نيفين القباج: " وزارة التضامن ترتبط بكل ما يخص الأسر وتنمية البنية التحتية للمنازل ورفع كفاءتها وتحسين مؤشرات الصحة والتعليم، وتم إعداد قوافل طبية وإجراء عمليات عيون وقلب وتنظيم قوافل تنظيم أسرة وتحسين مستوى المدارس ورفع كفاءتها في القرى الأكثر احتياجا".





وأشارت نيفين القباج إلى أن هناك تنسيقا كاملا بين الجهات المعنية لتوفير حياة كريمة للأسر في القرى الأكثر احتياجا.



