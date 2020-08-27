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214 قرية في المرحلة الثانية.. وزيرة التضامن: تنمية وعي الأسر في القرى الأكثر احتياجا وتنظيم قوافل طبية

الخميس 27/أغسطس/2020 - 07:48 م
نيفين القباج
نيفين القباج
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هاني حسين
قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مبادرة حياة كريمة بدأت في شهر مارس 2019 وكان هناك رؤية من الرئيس السيسي لتحسين مؤشرات الفقر للأسر الأولى بالرعاية في القرى الاكثر احتياجا.

وأضافت نيفين القباج في مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة " الحياة"، أنه تم حصر أعداد الأسر والقرى من خريطة الفقر، وهناك شراكة بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني من أجل العمل على شبكات الطرق ووصلات الكهرباء وبناء المدارس.

وتابعت نيفين القباج: "وزارة التضامن ترتبط بكل ما يخص الأسر وتنمية البنية التحتية للمنازل ورفع كفاءتها وتحسين مؤشرات الصحة والتعليم، وتم إعداد قوافل طبية وإجراء عمليات عيون وقلب وتنظيم قوافل تنظيم أسرة وتحسين مستوى المدارس ورفع كفاءتها في القرى الأكثر احتياجا".

وأشارت نيفين القباج إلى أن هناك تنسيقا كاملا بين الجهات المعنية لتوفير حياة كريمة للأسر في القرى الأكثر احتياجا.

ولفتت نيفين القباج إلى تطوير 143 قرية في العام الماضي، وفي المرحلة الثانية نستهدف 214 قرية، ونعمل على مبادرات تنمية وعي الأسر في الموضوعات الصحية والبيئة والقضاء على الزواج المبكر وختان الإناث.
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