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ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من بذور الكزبرة؟

الخميس 27/أغسطس/2020 - 08:05 م
صدى البلد
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رنا عصمت
قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ فوائد تناول كوب من بذور الكزبرة.

 فوائد بذور الكزبرة :

١- تحسين كفاءة الجهاز الهضمى من خلال تنشيط  عمليات الهضم والامتصاص والإخراج. 
٢- وقاية البشرة من آثار الشيخوخة، إذ يؤدّي تناولها أو استخدامها لإظهار البشرة شابةً وصحيةً وحيويةً مشرقة. ٣- وقاية جسم الإنسان من نموّ الخلايا السرطانيّة وانتشارها في مختلف أجزاء جسم الإنسان. 
٤- تحسين وظائف الكبد وزيادة فعاليته. 
٥- علاج نزلات البرد والإصابة بالإنفلونزا والرشح بسبب غنى الكزبرة بفيتامين سي. 
٦- علاج مرض السكري حيث تعمل الكزبرة على الحفاظ على مستوى طبيعي من السكر في دم الإنسان. 
٧- تعتبر بذور الكزبرة من المواد المضادة للبكتيريا، حيث تعالج الجسم وتقيه من مختلف الأمراض التي تسبّبها كالتسمّم الغذائيّ، والكوليرا وغيرهما. 
٨- علاج حالات الإصابة بفقر الدم أو ما يعرف بالأنيميا بسبب غنى الكزبرة بعنصر الحديد بشكلٍ كبير. 
٩- تقوية النظر وعلاج العيون من مختلف الأمراض التي تصيبها مثل الالتهابات المختلفة والحكّة والاحمرار وغيرها. 
١٠- علاج الأمراض الجلدية مثل: الأكزيما، والالتهابات، والطفح الجلديّ، والحكّة، والتخلّص من البثور وحبوب الشباب وعلاج مشاكل فروة الرأس والقشرة وتساقط الشعر، وتلفه، وتقصّفه، والتمتّع بشعرٍ لامعٍ، وقويّ، وصحيّ، وحيويّ، وكثيف.


طريقة استعمال بذور الكزبرة:
تنقع بذور الكزبرة لليلةٍ كاملةٍ في الماء، وتصفي من البذور والشوائب وشرب كوب منها على الريق.
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