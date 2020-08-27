ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من بذور الكزبرة؟

قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ فوائد تناول كوب من بذور الكزبرة .





فوائد بذور الكزبرة :





١- تحسين كفاءة الجهاز الهضمى من خلال تنشيط عمليات الهضم والامتصاص والإخراج.

٢- وقاية البشرة من آثار الشيخوخة، إذ يؤدّي تناولها أو استخدامها لإظهار البشرة شابةً وصحيةً وحيويةً مشرقة. ٣- وقاية جسم الإنسان من نموّ الخلايا السرطانيّة وانتشارها في مختلف أجزاء جسم الإنسان.

٤- تحسين وظائف الكبد وزيادة فعاليته.

٥- علاج نزلات البرد والإصابة بالإنفلونزا والرشح بسبب غنى الكزبرة بفيتامين سي.

٦- علاج مرض السكري حيث تعمل الكزبرة على الحفاظ على مستوى طبيعي من السكر في دم الإنسان.

٧- تعتبر بذور الكزبرة من المواد المضادة للبكتيريا، حيث تعالج الجسم وتقيه من مختلف الأمراض التي تسبّبها كالتسمّم الغذائيّ، والكوليرا وغيرهما.

٨- علاج حالات الإصابة بفقر الدم أو ما يعرف بالأنيميا بسبب غنى الكزبرة بعنصر الحديد بشكلٍ كبير.

٩- تقوية النظر وعلاج العيون من مختلف الأمراض التي تصيبها مثل الالتهابات المختلفة والحكّة والاحمرار وغيرها.

١٠- علاج الأمراض الجلدية مثل: الأكزيما، والالتهابات، والطفح الجلديّ، والحكّة، والتخلّص من البثور وحبوب الشباب وعلاج مشاكل فروة الرأس والقشرة وتساقط الشعر، وتلفه، وتقصّفه، والتمتّع بشعرٍ لامعٍ، وقويّ، وصحيّ، وحيويّ، وكثيف.









طريقة استعمال بذور الكزبرة :