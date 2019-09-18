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مرأة

فوائد الكزبرة.. احمي بشرتك وحافظي على صحة قلبك

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 02:28 ص
الكزبرة
الكزبرة
قسم المرأة
تستخدم الكزبرة في عمل معظم الأطباق العالمية اللذيذة، فهي تكاد تكون مكوناً أساسياً في أغلب الأطباق الهندية، بجانب امتلاكه العديد من الفوائد الصحية التي لا غنى عنها.

نعرض أبرز فوائد الكزبرة فى علاج المشكلات الصحية والجمالية حسبما جاء فى موقع "health line".

- خفض نسبة السكر في الدم : 
أثبتت الدراسات أن للكزبرة مفعول كبير في خفض نسب السكر في الدم، لذلك يجب على الأشخاص الذين يعانون من انخفاض نسبة السكر في الدم أو يتعاطون أدوية السكر توخي الحذر مع الكزبرة لأنها فعالة للغاية .

- تعزيز المناعة : 
تحتوي الكزبرة على الكثير من مضادات الأكسدة التي بدورها تساعد جهاز المناعة على التصدى لكثير من الأمراض السرطان والالتهابات العصبية.

- الحفاظ على صحة القلب :
للكزبرة دور كبير في الحفاظ على مستوى ضغط الدم وكذلك مستوايات الكوليسترول مما يؤدي إلى حماية القلب من العديد من الأمراض الضارة التي قد تصيبه إذا كان هناك خلل في مستويات الضغط والكوليسترول في الدم.

- الحفاظ على صحة الدماغ :
تحتوي الكزبرة على العديد من مضادات الإلتهاب التي بدورها تقوم بتقليل خطر الإصابة بالعديد من أمراض الدماغ ، بما في ذلك الشلل الرعاش والزهايمر والتصلب المتعدد، كما إنها لها دور في تحسين الذاكرة ، والتقليل من أعراض القلق والتوتر .

- المساعدة في عملية الهضم وصحة الأمعاء :
قد تقلل الكزبرة من الأعراض الهضمية غير السارة مثل الانتفاخ والانزعاج الذي يعاني منه الأشخاص الذين يعانون من القولون العصبي، كما أنها قد تعزز الشهية لدى بعض الناس.

- حماية البشرة :
تشير بعض الدراسات أن مضادات الأكسدة الموجودة في الكزبرة قد تساعد في منع التلف الخلوي الذي قد يؤدي إلى تسارع شيخوخة الجلد ، وكذلك التلف الجلد الناجم عن أشعة الشمس
علاوة على ذلك ، يستخدم الكثير من الناس عصير أوراق الكزبرة لعلاج الأمراض الجلدية مثل حب الشباب أو التصبغ أو الجفاف.

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