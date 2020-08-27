رسميًا | توقيع اتفاق السلام بين الجبهة الثورية والحكومة السودانية.. الاثنين

أعلنت الوساطة الجنوبية سودانية، اليوم الخميس، التوقيع رسميا على اتفاق السلام بين الجبهة الثورية والحكومة السودانية، الإثنين المقبل.





وأكد اللواء يس إبراهيم يس وزير الدفاع السوداني، أن القضايا العالقة المتعلقة بالشئون الأمنية بين بلاده ودولة جنوب السودان حلولها متاحة، قائلا: "بإرادتنا وثقتنا في ذاتنا، فإننا قادرون على إيجاد الحلول لكافة هذه المسائل والدفع بعلاقات البلدين إلى غاياتها المنشودة حتى يتمكن البلدان من تبوؤ مكانتهما الطليعية في الإقليم في المرحلة القادمة".





وقال وزير الدفاع السوداني، في تصريح صحفي، إن اللقاء استعرض كافة المسائل المتعلقة بالشئون الأمنية في الدولتين وكيفية إيجاد الحلول الناجعة للعديد منها، معربا عن شكره وتقديره لحكومة وشعب جنوب السودان، لما بذلوه من جهود مقدرة طيلة الفترة الماضية للمساهمة في دفع وتسريع مسيرة مفاوضات السلام السودانية بمنبر جوبا، باعتبار السلام هو أساس عملية التنمية والتطوير والاستقرار في البلدين.





وأوضح وزير الدفاع السوداني أن اللقاء مع نظيرته من جنوب السودان، تناول إتاحة فرص التدريب للكوادر من دولة جنوب السودان، مؤكدا استعداد وجاهزية السودان لتلبية إحتياجات دولة جنوب السودان في هذا المجال.