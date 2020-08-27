AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

اعتقلوا عددا منهم| مسلحو الوفاق يطلقون النار على المتظاهرين في طرابلس

الخميس 27/أغسطس/2020 - 09:36 م
مسلحو الوفاق يطلقون
مسلحو الوفاق يطلقون النار على المتظاهرين في طرابلس
Advertisements
شيماء مصطفى
أطلق مسلحو حكومة الوفاق الليبية، النار على المتظاهرين الذي خرجوا للاحتجاج في طرابلس.

ووفقًا لشبكة "العربية"، اعتقل مسلحو الوفاق عددا من المتظاهرين حاولوا الوصول لـ "ميدان الشهداء".

وكانت وسائل إعلام ليبية، ذكرت أن تشكيلات مسلحة تابعة لمليشيات الوفاق أغلقت شوارع رئيسية في طرابلس لمنع التظاهرات وقمعها.

وقالت قناة "ليبيا الحدث"، إن مليشيات السراج تمركزت بكامل عتادها في الشوارع لقمع المتظاهرين المدنيين العزل.

وكان وزير داخلية حكومة الوفاق غير الشرعية، فتحي باشاغا، لوح في وقت سابق باستخدام القوة ضد المتظاهرين المحتشدين في ساحة الشهداء بالعاصمة طرابلس، بدعوى ضبط الأمن.

من جهة أخرى، دعت منظمة العفو الدولية إلى إطلاق سراح 6 محتجين على الأقل اختطفوا عندما أطلق مسلحون الذخيرة الحية لتفريق مظاهرة في العاصمة، عندما احتشد محتجون في طرابلس وأماكن أخرى في غرب ليبيا للتنديد بتدهور الأوضاع الاقتصادية والفساد.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لحظة إطلاق النار على المتظاهرين في طرابلس.. فيديو

لحظة إطلاق النار على المتظاهرين في ساحة الشهداء بطرابلس.. فيديو

ميليشيات السراج تطرد متظاهري طرابلس من ساحة الشهداء بالقوة

مظاهرات طرابلس.. وزير داخلية الوفاق يلوح باستخدام القوة ضد المتظاهرين

منظمة العفو الدولية تتهم ميليشيات السراج باختطاف متظاهرين في طرابلس.. وبومبيو يؤكد: وحدة الخليج لمواجهة النفوذ الإيراني الخبيث.. أبرز اهتمامات الصحف الكويتية

العفو الدولية تدعو للإفراج عن محتجين معتقلين في طرابلس

ترشيحاتنا

سنستدعيه مرتين.. اتحاد الكرة يكشف حقيقة رفض عدلي القيعي الخضوع للتحقيق

مرضى الكبد أكثر عرضة للإصابة بكورونا .. ما السر ؟

10 فوائد سحرية لـ عصير الليمون

الأهلي يقترب من حسم الدوري رسمياََ والزمالك ينافس بيراميدز على المركز الثاني

كنز لصحتك.. تعرف على فوائد الزيتون الأسود

أخبار الرياضة: مرتضى منصور يتحدى الخطيب مجددا.. نجم الزمالك على رادار نادٍ تركي.. وميسي مطلوب في ريال مدريد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على فوائد المشروم

بالابيض الكاجوال.. بوسي شلبي تتألق بإطلالة شبابية .. شاهد

فوائد الزنجبيل .. خارق للرجال و صحي للنساء