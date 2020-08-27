اعتقلوا عددا منهم| مسلحو الوفاق يطلقون النار على المتظاهرين في طرابلس

أطلق مسلحو حكومة الوفاق الليبية، النار على المتظاهرين الذي خرجوا للاحتجاج في طرابلس.





ووفقًا لشبكة "العربية"، اعتقل مسلحو الوفاق عددا من المتظاهرين حاولوا الوصول لـ "ميدان الشهداء".





وكانت وسائل إعلام ليبية، ذكرت أن تشكيلات مسلحة تابعة لمليشيات الوفاق أغلقت شوارع رئيسية في طرابلس لمنع التظاهرات وقمعها.





وقالت قناة "ليبيا الحدث"، إن مليشيات السراج تمركزت بكامل عتادها في الشوارع لقمع المتظاهرين المدنيين العزل.





وكان وزير داخلية حكومة الوفاق غير الشرعية، فتحي باشاغا، لوح في وقت سابق باستخدام القوة ضد المتظاهرين المحتشدين في ساحة الشهداء بالعاصمة طرابلس، بدعوى ضبط الأمن.





من جهة أخرى، دعت منظمة العفو الدولية إلى إطلاق سراح 6 محتجين على الأقل اختطفوا عندما أطلق مسلحون الذخيرة الحية لتفريق مظاهرة في العاصمة، عندما احتشد محتجون في طرابلس وأماكن أخرى في غرب ليبيا للتنديد بتدهور الأوضاع الاقتصادية والفساد.



