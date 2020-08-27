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رياضة

30 دقيقة.. المقاولون يتقدم والزمالك لم يهدد مرمى ذئاب الجبل.. فيديو

الخميس 27/أغسطس/2020 - 09:41 م
الزمالك والمقاولون
الزمالك والمقاولون
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عمرو ابوبكر
انتهت أحداث 30 دقيقة من المباراة التي تقام بين فريقي الزمالك والمقاولون العرب بتقدم ذئاب الجبل بهدف دون رد، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 22 من بطولة الدوري الممتاز.


أنقذ محمد ابو جبل حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرماه من هدف لصالح المقاولون العرب في الدقيقة الأولى. 


مرر أمير عابد كرة عرضية من الجبهة اليمنى للمقاولون العرب، ليلتقطها سيف الدين الجزيري ويسدد كرة صاروخية خلال ارتباك دفاع الزمالك ولكن ابوجبل كان لها بالمرصاد وتصدى لها ببراعة.


تعرض حازم امام لاعب الجبهة اليمنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للاصابة في الدقيقة السابعة من عمر مباراة المقاولون العرب.


وأمر حكم المباراة بايقاف اللعب من أجل تلقي اللاعب العلاج، وبالفعل تبين اصابة حازم امام.


تمكن الفريق الأول للمقاولون العرب من التقدم بالهدف الاول على منافسه الزمالك في الدقيقة الثالثة عشرة من المباراة.


سجل لويس ادوارد لاعب المقاولون العرب الهدف الأول عن طريق مراوغة رائعة بعد تسلمه الكرة من امير عابد الذي مرر له الكرة بينية من فوق اللاعبين وأسكنها الشباك.


ولم يتمكن هجوم نادي الزمالك، من المرور والتوغل بين دفاعات المقاولون العرب طوال النصف ساعة الأولى، بسبب تنظيم صفوف ذئاب الجبل القوي.


جاء تشكيل الزمالك:
حراسة المرمى: محمد أبو جبل،  خط الدفاع: عبد الله جمعة - محمود علاء – محمود الونش – حازم إمام، خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي،  خط الهجوم: مصطفى محمد.


وجاء تشكيل المقاولون العرب كالتالي:

حارس: محمود أبو السعود.
الدفاع: حسن الشامي - فادي نجاح - محمد سمير – أحمد الشيمي - أمير عابد.
الوسط: إبراهيم صلاح – محمد مجلي – لويس إدوارد.
الهجوم: شكري نجيب – سيف الدين الجزيري.


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