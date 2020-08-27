هاشتاج #الأهلاوية_معاك_يامؤمن يتصدر تويتر ومغردون: عاهدناك قويا

وقال آخرون "‏على مدار سنوات طويلة داخل النادى كنت سببا فى فرحة ملايين منا عهدناك قويا ومحبا للكيان وننتظر عودة قوية تسعد بها قلوب كل محبينك من جماهير الاهلى ننتظر مؤ الحراق وجودك فرحه لكل اهلاوى عد اقوي كما كنت نحن بانتظارك يا ‎مؤمن كل الدعم يا مؤمن ‎#الاهلاويه_معاك_يامؤمن "و" ‏كل الدعم كلنا معاك وبندعيلك".

وأضاف آخرون "‏وجودك ف النادي شئ مهم جدا وادوارك م الصعب تتعوض‎#الاهلاوية_معاك_يامؤمن" و "‏اجمد يابطل ان شاء الله هتنور الملاعب تاني وهترجع احسن من الاول مفيش حاجة بعيدة علي ربنا احنا مش بنطلب من واحد صاحبنا احنا بنطلب من ربنا اكرم الأكرمين اللهم اشف عبدك

شفاء لا يغادر سقما اللهم اشفع انت الشافي شفاء لا يشفي الا شفائك ‎#الاهلاويه_معاك_يامومن ".