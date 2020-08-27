بعد تفقد الرئيس.. "صناعة النواب" تكشف تفاصيل استلام سيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي

أشاد سمير البطيخى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تفقده عددا من نماذج السيارات الحديثة لكبرى الشركات العالمية والمصنعة محليًا والتي تم تجهيزها للعمل بطاقة الغاز الطبيعي تمهيدا لطرحها في السوق المحلي بتسهيلات للشراء.









وقال "البطيخى"، لـ"صدى البلد"، إن الحكومة تسير على خطة دقيقة لإحلال السيارات التى مر عليها 20 عاما من تاكسيات وميكروباصات وذلك سيكون بشكل إجبارى، أما بالنسبة للسيارات الملاكي سيكون بشكل اختيارى.









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وأوضح النائب، أن تحويل سيارات الاجرة الاقل من 20 عاما تكون بشكل اختياري أيضا وسيكون قرض التحويل حوالى12 الف جنيه يسدد الوفر المحقق من التفويل بالغاز بدل البنزين والذى يصل الى 50٪؜ حيث ان سعر الغاز نصف سعر البنزين.









وأضاف عضو مجلس النواب، أن خطة الحكومة التى تستهدف تحويل السيارات من بنزين الى غاز طبيعى تتضمن عددا من المميزات أبرزها تكلفة تفويل السيارات الغاز نصف ثمن تكلفة البنزين وذلك يتيح لمن يرغب فى تحويل السيارة الخاصة به من بنزين الى غاز طبيعى سداد القرض الخاص به.









وأكد النائب، أنه بالنسبة للسيارات التى مر عليها 20 عاما سوف يحصل صاحبها على سيارة جديدة تعمل بالغاز الطبيعى يحصل عليها بقيمة معينة يتم خصمها من القرض ويتم سداده بالطريقة التى تم ذكرها، والسيارات الاقل من 20 عاما يتم تحويلها للغاز الطبيعى ويسدد مبلغ التحويل من فاتورة الغاز أيضا.









كما أوضح "البطيخى"، أن هذه الخطة التى تستهدف تحويل السيارات للغاز الطبيعى تساهم فى توفير استيراد البنزين والسولار فضلا عن كونها صديقة للبيئة، لافتًا الى أن هذه الخطة يشترك فى تنفيذها ثلاث وزارات وهى الانتاج الحربي والصناعة وقطاع الأعمال العام لإنتاج سيارات كهربائية وغازية إضافة الى تحويل السيارات ومن المتوقع أن تستغرق 5 سنوات لتنفيذها.









وتابع النائب حديثه:" أنه سيتم تغطية 7 محافظات فى المرحلة الاولى تبدأ بالمحافظات الأكثر تكدسا مثل القاهرة والجيزة والقليوبية وغيرها وبعد ذلك سيتم البدء فى المرحلة الثانية"، مضيفا: أن تنفيذ الخطة يستلزم زيادة محطات تموين السيارات التى تعمل بالغاز والكهرباء أيضا مقابل تخريد السيارات يعتبر دفعة من القرض.









جاء ذلك بعد أن تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من نماذج السيارات الحديثة لكبري الشركات العالمية والمصنعة محليًا والتي تم تجهيزها للعمل بطاقة الغاز الطبيعي تمهيدا لطرحها في السوق المحلي بتسهيلات للشراء.







