AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

بعد تفقد الرئيس.. "صناعة النواب" تكشف تفاصيل استلام سيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي

الخميس 27/أغسطس/2020 - 10:37 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
Advertisements
حسن رضوان
أشاد سمير البطيخى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تفقده عددا من نماذج السيارات الحديثة لكبرى الشركات العالمية والمصنعة محليًا والتي تم تجهيزها للعمل بطاقة الغاز الطبيعي تمهيدا لطرحها في السوق المحلي بتسهيلات للشراء.


وقال "البطيخى"، لـ"صدى البلد"، إن الحكومة تسير على خطة دقيقة لإحلال السيارات التى مر عليها 20 عاما من تاكسيات وميكروباصات وذلك سيكون بشكل إجبارى، أما بالنسبة للسيارات الملاكي سيكون بشكل اختيارى.




وأوضح النائب، أن  تحويل سيارات الاجرة الاقل من 20 عاما تكون بشكل اختياري أيضا وسيكون قرض التحويل حوالى12 الف جنيه يسدد الوفر المحقق من التفويل بالغاز بدل البنزين والذى يصل الى 50٪؜ حيث ان سعر الغاز نصف سعر البنزين.


وأضاف عضو مجلس النواب، أن خطة الحكومة التى تستهدف تحويل السيارات من بنزين الى غاز طبيعى تتضمن عددا من المميزات أبرزها تكلفة تفويل السيارات الغاز نصف ثمن تكلفة البنزين وذلك يتيح لمن يرغب فى تحويل السيارة الخاصة به من بنزين الى غاز طبيعى سداد القرض الخاص به.


وأكد النائب، أنه بالنسبة للسيارات التى مر عليها 20 عاما سوف يحصل صاحبها على سيارة جديدة تعمل بالغاز الطبيعى يحصل عليها بقيمة معينة يتم خصمها من القرض ويتم سداده بالطريقة التى تم ذكرها، والسيارات الاقل من 20 عاما يتم تحويلها للغاز الطبيعى ويسدد مبلغ التحويل من فاتورة الغاز أيضا.


كما أوضح "البطيخى"، أن هذه الخطة التى تستهدف تحويل السيارات للغاز الطبيعى تساهم فى توفير استيراد البنزين والسولار فضلا عن كونها صديقة للبيئة، لافتًا الى أن هذه الخطة يشترك فى تنفيذها ثلاث وزارات وهى الانتاج الحربي والصناعة وقطاع الأعمال العام لإنتاج سيارات كهربائية وغازية إضافة الى تحويل السيارات ومن المتوقع أن تستغرق 5 سنوات لتنفيذها.


وتابع النائب حديثه:" أنه سيتم تغطية 7 محافظات فى المرحلة الاولى تبدأ بالمحافظات الأكثر تكدسا مثل القاهرة والجيزة والقليوبية وغيرها وبعد ذلك سيتم البدء فى المرحلة الثانية"، مضيفا: أن تنفيذ الخطة يستلزم زيادة محطات تموين السيارات التى تعمل بالغاز والكهرباء أيضا مقابل تخريد السيارات يعتبر دفعة من القرض.


جاء ذلك بعد أن تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من نماذج السيارات الحديثة لكبري الشركات العالمية والمصنعة محليًا والتي تم تجهيزها للعمل بطاقة الغاز الطبيعي تمهيدا لطرحها في السوق المحلي بتسهيلات للشراء.


وقال السفير بسام راضى ، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية ، إن ذلك  يأتى في اطار دعم المشروع القومي لتجهيز المركبات ووسائل النقل للعمل بطاقة الغاز الطبيعي ولما يحققه من مردود اقتصادي وبيئي واجتماعي كبير وفِي ذات الوقت يراعي تطبيق أرقي المواصفات الفنية التي تضمن جدارة اداء تلك المركبات".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد حقيقة إحلال وتكهين السيارات القديمة في مصر.. قائمة بها

بصورة البطاقة وخلال 4 ساعات فقط.. خطوات تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي.. فيديو

لو حولت سيارتك لغاز .. هتوفر من 800 إلى 1200 جنيه في الشهر

وزير البترول: تكليف رئاسي بتقديم تيسيرات ومحفزات جديدة لتحويل السيارات للعمل بالغاز

تسهيلات من البترول لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.. التفاصيل الكاملة

إهتمام رئاسي بـ تحويل السيارات للعمل بالغاز.. البداية 42 ألفا واستهداف 50 ألف أخرى.. عدد المحطات يصل لـ 206 محطة و74 مركزا على مستوى الجمهورية حتى الآن

ترشيحاتنا

بعد رفضه دعوة زيارة الزمالك .. مرتضى منصور يتحدى الخطيب مجددا

مصرع شخص وإصابة 8 آخرين في انقلاب ميكروباص بطريق السخنة

حسام البدري يزور النادي الأهلي.. اعرف التفاصيل

حبس سما المصري عامين وتغريمها 200 ألف جنيه فى اتهامها بسب وقذف ريهام سعيد

لن تصدق.. 5 أنواع من الأطعمة تعالج الصداع في دقائق

بالأحمر الناري.. هنا الزاهد بإطلالة تبرز جمال أنوثتها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأصحاب الأمراض المزمنة.. 3 طرق لتناول القهوة دون تعب

بفستان أصفر.. ياسمين صبري تثير الجدل بهذه الإطلالة مع زوجها

تعرف على فوائد المشروم