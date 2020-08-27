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حوادث

العثور على جثة سيدة بترعة الإبراهيمية بمغاغة فى المنيا

الخميس 27/أغسطس/2020 - 10:38 م
جثة
جثة
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ايمن رياض
عثر أهالي مركز مغاغة شمال المنيا، على جثة لسيدة ترتدي كامل ملابسها تطفو فوق مياه ترعة الإبراهيمية بين مركزي مغاغة وبني مزار، وعلى الفور أبلغ الأهالي أجهزة الأمن التي اسرعت لفحص البلاغ.


تلقي اللواء محمود خليل مدير امن المنيا،  إخطارًا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية بعثور أهالي مركز مغاغة على جثة لسيدة تطفو بترعة الإبراهيمية 

وعلي الفور انتقل المقدم عمر عامر رئيس مباحث مركز مغاغة والنقيب عبد الرحمن غزاوي معاون مباحث المركز لفحص البلاغ 

حيث تبين، أن الجثة لسيدة ترتدي كامل ملابسها، وأنها قادمة من الجنوب إلى شمال  وجار فحص الجثة ومعرفة ملابساتها والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة لتتولي التحقيق 
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