لطلاب فرق النقل بخدمة اجتماعية حلوان .. يمكنك معرفة نتيجة الفصل الدراسى الثانى عبر هذا الرابط

أعلنت كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان نتائج الفصل الدراسى الثانى طلاب فرق النقل للعام الدراسى ٢٠١٩-٢٠٢٠ .





وأوضحت الكلية انه تم اعلان نتائج الفصل الدراسى الثانى لكل من الفرقة الاولى و الثانية و الثالثة عبر هذه الروابط : http://app.helwan.edu.eg/Khedma

http://app1.helwan.edu.eg/Khedma

http://app2.helwan.edu.eg/









وأشارت الكلية إلى أنه بالنسبة لنتيجة الفرقة الرابعة والنهائية بالكلية فٱنه جارى اعدادها و اعلانها فى اسرع وقت للطلاب ، ليستطيع الذكور إنهاء أوراق التجنيد الخاصة بهم.



