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تعليم

لطلاب فرق النقل بخدمة اجتماعية حلوان .. يمكنك معرفة نتيجة الفصل الدراسى الثانى عبر هذا الرابط

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 02:01 م
صدى البلد
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كريم ناصر
أعلنت كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان نتائج الفصل الدراسى الثانى  طلاب فرق النقل للعام الدراسى ٢٠١٩-٢٠٢٠ . 

وأوضحت الكلية انه تم اعلان نتائج الفصل الدراسى الثانى لكل من الفرقة الاولى و الثانية و الثالثة  عبر هذه  الروابط :  http://app.helwan.edu.eg/Khedma
http://app1.helwan.edu.eg/Khedma
http://app2.helwan.edu.eg/


وأشارت الكلية إلى أنه بالنسبة لنتيجة الفرقة الرابعة والنهائية بالكلية فٱنه جارى اعدادها و اعلانها فى اسرع وقت للطلاب ، ليستطيع الذكور إنهاء أوراق التجنيد الخاصة بهم. 

جدير بالذكر ان الفصل الدراسى الثانى قد تم تقيم فرق النقل بالكلية بنظام المشاريع البحثية الذى تم اقراره من المجلس الاعلى للجامعات و وزارة التعليم العالى ،نظرا لظروف منع انتشار وباء كورونا .
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