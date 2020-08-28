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رياضة

أحمد جعفر: مروان محسن مهاجم متميز.. وتعرضت للهجوم من الجماهير أكثر منه

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 01:05 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
تحدث أحمد جعفر، مهاجم نادي الزمالك سابقا، عن الانتقادات التي يتعرض لها مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وأكد أحمد جعفر في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة "النهار" والذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين: "مروان محسن مهاجم جيد ومحترم فنيا والدليل اعتماد فايلر عليه".

وتابع: "تعرضت لانتقادات أكثر من التي تعرض لها مروان محسن ولازم ميركزش في الكلام ده ويركز في الملعب فقط".

وأضاف: "رفضت ضعف راتبي الذي أحصل عليه من الزمالك للتعاقد مع الأهلى في تلك الفترة".

وواصل: "جيلي في الزمالك اتظلم بسبب عدم الاستقرار الإداري".

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