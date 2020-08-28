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فن

فيديو .. عمرو دياب يروج لأغنيته الجديدة "أماكن السهر"

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 01:38 ص
عمرو دياب ودينا الشربيني
عمرو دياب ودينا الشربيني
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محمد بدران

طرح عمرو دياب برومو أغنيته الجديدة "اماكن السهر" عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

ونشرعمرو دياب مقطع فيديو من اغنية الجديدة اماكن السهر وعلق قائلًا "شاهد الفيديو الموسيقي الجديد لـ # AmrDiab #Amaken_ElSahar الآن على #Youtube youtube.com/amrdiab (Link in bio)"

حقق الهضبة عمرو دياب في يومين فقط،  ٤ ملايين مشاهدة لفيديو كليب أغنيته الجديدة "أماكن السهر" والتي طرحها يوم الاثنين، عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" وجميع صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومنذ طرح الأغنية، تصدر عمرو دياب تريند موقع الفيديوهات "يوتيوب" حتى الآن دون منافس، بالإضافة إلى تصدره تريند موقع تويتر، وتصدره ترند محرك البحث جوجل، كما حققت الأغنية ٤ ملايين مشاهدة أيضا على موقع فيس بوك.

يذكر أن آخر أعمال عمرو دياب ألبوم "سهران" والذي ضم 16 أغنية تعاون فيه مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين أبرزهم أيمن بهجت قمر وتامر حسين وصابر كمال وعمرو مصطفى، وعزيز الشافعي ومحمد يحيى وطارق مدكور ورامي سمير وأسامة الهندي ونادر حمدي.

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