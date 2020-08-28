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أخبار العالم

ترامب يعلن رسميا قبوله الترشح للرئاسة الأمريكية

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 04:35 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه يشعر بالخبر إزاء التقدم الاستثنائي الذي أحرزه على مدار السنوات الأربع الماضية.

وأضاف ترامب خلال خطاب قبوله الترشيح للرئاسة الأمريكية في الانتخابات المقبلة: "فخورون بالتقدم الاستثنائي الذي أحرزناه معا على مدار السنوات الأربع الماضية المذهلة".

وتابع: "بكل فخر وامتنان أقبل ترشيح الحزب الجمهوري لي لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية".

واستطرد قائلًا: "ستبقى الولايات المتحدة منارة لكل العالم، وسندافع عن الولايات المتحدة والأمريكيين من كل المخاطر".

وفي وقت سابق، دعا ترامب لأن يخضع هو ومنافسه الديمقراطي جو بايدن لاختبارات تعاطي عقاقير منشطة قبل المناظرة الأولى بينهما الشهر المقبل.

وسيعقد بايدن وترامب ثلاث مناظرات قبل انتخابات 3 نوفمبر المقبل، حيث تعقد المناظرات الرئاسية الثلاث في كليفلاند، بولاية أوهايو، في 29 سبتمبر وفي ميامي، بولاية فلوريدا، في 15 أكتوبر وناشفيل، بولاية تينيسي، في 22 أكتوبر.

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