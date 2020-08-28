ترامب: جو بايدن سيجلب الدمار للشعب الأمريكي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن منافسه الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، جو بايدن سيجلب الدمار للشعب الأمريكي.





وأضاف ترامب خلال خطاب قبوله الترشيح للرئاسة الأمريكية: جو بايدن يقوم بتعاقدات خارجية وأرسل الأمريكيين للقتال بحروب لا تنتهي ويبيع الوهم للمواطنين الكادحين".





وتابع: " أنهينا معا حكم الطبقة السياسية الفاشلة وحققنا جميع أهدافنا، والانتخابات المقبلة ستقرر ما إذا كنا سننقذ الحلم الأمريكي".





واستطرد: " لأول مرة منذ 20 سنة شركاؤنا في الناتو وافقوا على دفع 130 مليار دولار للحلف، وأنهيت اتفاق المناخ المكلف وقمت بتأمين استقلال مصادر الطاقة الأمريكية".





وفي وقت سابق، دعا ترامب لأن يخضع هو ومنافسه الديمقراطي جو بايدن لاختبارات تعاطي عقاقير منشطة قبل المناظرة الأولى بينهما الشهر المقبل.





وسيعقد بايدن وترامب ثلاث مناظرات قبل انتخابات 3 نوفمبر المقبل، حيث تعقد المناظرات الرئاسية الثلاث في كليفلاند، بولاية أوهايو، في 29 سبتمبر وفي ميامي، بولاية فلوريدا، في 15 أكتوبر وناشفيل، بولاية تينيسي، في 22 أكتوبر.



