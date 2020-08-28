فرح سعيد تناشد المواطنين الالتزام بالإجراءات الإحترازية في المساجد: كورونا لم ينته بعد.. فيديو

قالت الإعلامية فرح سعيد إن المواطنين يتوجهون يوميا إلى الله بالدعاء أن يرفع عنا هذا البلاء وان يتم الانتهاء من فيروس كورونا وأن يحفظ الله مصر وأهلها.





وأضافت فرح سعيد، خلال تقديمها برنامج صباح البلد عبر فضائية صدى البلد أنه يجب على المواطنين الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية التي حددتها وزارة الأوقاف لأداء صلاة الجمعة.





وتابعت مقدمة برنامج صباح البلد أن تلك الإجرءات تتمثل في ألا تزيد خطبة الجمعة عن 10 دقائق وأن تكون المسافة بين المصلي والأخر من متر إلى متر ونصف .





وأشارت فرح سعيد إلى أن كورونا لم ينته بعد مؤكدة انه يجب الإلتزام بجميع الإجراءات الإحترازية حتى نحمي أنفسنا ونحمي من حولنا حتى نتمكن من الإنتصار على المرض وأن نعود لما قبل كورونا.







