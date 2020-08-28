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12 محطة فى وقت واحد.. استخدام أجهزة تكنولوجية بتنفيذ مشروع محطة القطار الكهربائى.. فيديو

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 09:58 ص
، مدير مشروع محطة
، مدير مشروع محطة القطار الكهربائى
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شيرين عادل
قال المهندس أيسر رأفت ، مدير مشروع محطة القطار الكهربائى ، إن الشركات المنفذة للمشروع مصرية بالكامل ومنها المقاولون العرب ، بتروجيت ، حسن علام ، كونكورد وغيرهم ، مشيرأ إلى أن الوحدات هو  الجزء الذى يمكن الاستعانة به من الخارج  .. 

وأوضح مدير مشروع محطة القطار الكهربائى ،  خلال لقاء خاص أذاعه برنامج صباح الخير يا مصر ، أنه يتم تنفيذ عدد 12 محطة بالمشروع فى وقت واحد ونسب الانجاز متقدمة .

وأشار  المهندس أيسر رأفت ، إلى أن المشروع يستخدم كافة الأجهزة المتطورة التكنولوجية فى تنفيذ محطة القطار الكهربائى . 

وتابع ، لوجود 2 محطات تم الانتهاء فيها من الأعمال الخرسانية  ومنها نيوهليوبوليس ، عدلى منصور وتم البدء فى عمل التشطيبات لبعض المحطات . 
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