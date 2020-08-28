12 محطة فى وقت واحد.. استخدام أجهزة تكنولوجية بتنفيذ مشروع محطة القطار الكهربائى.. فيديو

قال المهندس أيسر رأفت ، مدير مشروع محطة القطار الكهربائى ، إن الشركات المنفذة للمشروع مصرية بالكامل ومنها المقاولون العرب ، بتروجيت ، حسن علام ، كونكورد وغيرهم ، مشيرأ إلى أن الوحدات هو الجزء الذى يمكن الاستعانة به من الخارج ..





وأوضح مدير مشروع محطة القطار الكهربائى ، خلال لقاء خاص أذاعه برنامج صباح الخير يا مصر ، أنه يتم تنفيذ عدد 12 محطة بالمشروع فى وقت واحد ونسب الانجاز متقدمة .





وأشار المهندس أيسر رأفت ، إلى أن المشروع يستخدم كافة الأجهزة المتطورة التكنولوجية فى تنفيذ محطة القطار الكهربائى .





وتابع ، لوجود 2 محطات تم الانتهاء فيها من الأعمال الخرسانية ومنها نيوهليوبوليس ، عدلى منصور وتم البدء فى عمل التشطيبات لبعض المحطات .