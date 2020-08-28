استعدادات الجامع الأزهر لإقامة شعائر صلاة الجمعة.. صور

أنهت إدارة الجامع الأزهر الشريف استعداداتها لاستقبال المصلين في صلاة الجمعة ، وذلك بوضع علامات التباعد، ونشرها في كافة أروقة الجامع وباحاته، وإنهاء أعمال النظافة والصيانة، والتأكد من اتخاذ كافة التدابير اللازمة لذلك، بناءً على توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر بشأن عودة إقامة شعائر صلاة الجمعة في رحاب الجامع الأزهر.





وأهابت إدارة الجامع الأزهر بالمصلين ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات، وإحضار كل مصلٍّ سجادة الصلاة الخاصة به، كما تنوه إلى أنه سيتم غلق جميع دورات المياه والميضأة، والله نسأل أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يرفع عنا الوباء والبلاء.





أمور يجب التزامها قبل الذهاب للمسجد 1 - ينبغي على المصلي أن يتجنب الزحام أثناء الصلاة 2 - على المصلي الإلتزام بعلامات التباعد الموجودة في المسجد 3 - على المصلين الحضور بالسجادة الخاصة "المصلية"