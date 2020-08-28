الأرصاد: الطقس غدا مائل للحرارة رطب بمعظم الأنحاء.. والقاهرة تسجل 36 درجة

أفادت هيئة الأرصاد الجوية، بأنه يسود غدا السبت،طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري نهارا، لطيف ليلا يصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانا.





ويكون الطقس معتدل على السواحل الشمالية نهارا لطيف ليلا يصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، بينما يكون حار على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر والرياح تنشط على خليج السويس تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.





ويبقى الطقس شديد الحرارة على محافظات الصعيد نهارا معتدل ليلا والرياح معتدلة.





وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 36 للعظمى والصغرى 24، السواحل الشمالية 32 للعظمى و24 للصغرى، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 للعظمى والصغرى 24، وعلى شمال الصعيد 39 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب الصعيد 41 للعظمى والصغرى 28.