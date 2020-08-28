أهمها عودة الروح للفريق.. 4 مكاسب للأهلي من الفوز الصعب على الجونة

رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي جلد لاعبيه وتوجيه اللوم لهم على المستوي الذي ظهروا به خلال مواجهة الجونة التي أنتهت بفوز صعب للغاية بهدف نظيف في الدقيقة 95 ليضيف الفريق الأحمر ثلاث نقاط جديدة لرصيده يقترب بهم جديدة لحصد لقب الدوري.





وأكد السويسري ريينه فايلر المدير الفني أن تراجع مستوى اللاعبين شئ طبيعي في هذا المرحلة وسوف نعمل علي علاجه في الأيام القليلة المقبلة رغم ضغط المباريات في المسابقة.





وقال إن هذا الأمر يعود لان الفريق لا يزال في طور العودة لحساسية المباريات بعد فترة من التوقف الطويل بسب إجرإءات فيروس كورونا وكذلك معاناة بعض اللاعبين بدنيًا وفنيًا مثل أجايي وغياب القوام الرئيسي للفريق سوءا للرحيل أو للإصابة والإيقاف.





فيما حقق الفريق عدة مكاسب من الفوز الصعب علي حساب الجونة أبرزها عودة الروح للفريق وخروج عنمق الزجاجة بعد الخسارة الصعبة أمام الزمالمك 1-3 والثاني غلق الطريق علي طمع المنافسين في إمكانية اللحاق بالمارد الأحمر في المنافسة علي اللقب وقتل الأمل رويدًارويدًا ، والثالث عودة مروان محسن للتهديف وتخطي حاجز أحداث مباراة القمة والرابع هو إستمرار صدارة المسابقة.





ومن المقرر أن يختتم الفريق تدريباته اليوم قبل ان يدخل معسكر مغلق إستعدادًا لمواجهة المصري المقرر لها مساء غد بالدوري ، ويغيب عن الفريق الأحمر كل من أحمد فتحي وأليو ديانج للإيقاف بسبب إنذارات مواجهة الجونة ومحمود كهربا للإيقاف 10 مباريات ورمضان صبحي لإنتهاء تعاقده في 30 يونيو الماضي وشريف إكرامي وحسام عاشور بعد التوجيه الشكر لهم وسعد سمير ومحمد محمود وكريم نيدفيد وحسين الشحات للإصابة فيما يفرض الغموض نفسه علي موقف ايمن اشرف الذي تعرض للإصابة في المباراة الأخيرة ، بينما يعود وليد سليمان للقائمة بعد أن أنتظم في مران الأمس ، واشتكى سليمان من كدمة في الصدر خلال كرة مشتركة في مباراة الزمالك الأخيرة بالدوري أبعدته عن المشاركة الجماعية لمدة 48 ساعة، كما غاب بسببها عن مباراة الجونة .



