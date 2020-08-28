لحظات تحبس الأنفاس.. فتاة تسجل رقما قياسيا بـ تسلق جبال الألب.. شاهد

عرضت فضائية يورو نيوز تقريرأ يرصد تفاصيل قيام متسلقة برازيلية تحدت مخاوفها وتسلقت جبال الألب .





وقد تغلبت المتسلقة البرازيلية فرناندا ماسييل، على مخاوفها في تسلق جبال الألب في 20 أغسطس عندما سجلت في يوم واحد أسرع وقت معروف في منافسات السيدات.





وقد عانت " ماسييل" قبل ثلاث سنوات من حادث على جبل ماترهورن في إيطاليا كما فقدت رفيقتها في شقتها في حادث العام الماضي.





وتظهر مقاطع الفيديو ماسييل تتسلق تارة بمفردها دون حبل وتارة أخرى بأدوات، لتصل إلى قمة جران باراديسو البالغ ارتفاعها 4061 مترًا في ساعتين و40 دقيقة فقط.