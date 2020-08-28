أبرزها المنتخب والحكام.. اللجنة الخماسية تجتمع لحسم ملفات ساخنة خلال أيام

تعقد اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني اجتماعا خلال الأيام المقبلة من أجل مناقشة العديد من الملفات الساخنة على الساحة الرياضية.





ومن المقرر أن يتطرق اجتماع الجبلاية إلى ملف الأجندة الدولية الخاصة بمنتخب مصر الوطنى الأول خلال شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين استعدادا لخوض مباريات تصفيات أمم أفريقيا القادمة.





ومن المنتظر أن يناقش مجلس الإدارة المباريات الودية الخاصة لمنتخب مصر الأوليمبي بعد تقديم الدكتور أحمد عبدالله عضو اللجنة الخماسية المؤقتة والمشرف على اوليمبية الفراعنة بتصور خاص المنتخب للمشاركة فى أولمبياد طوكيو المقرر انطلاقه صيف العام القادم.





ويناقش مجلس ادارة الجبلاية فى اجتماعه القادم اعتماد تشكيل لجنة الحكام بعد ضم عناصر جديدة معاونة لوجيه احمد رءيس اللجنة إضافة إلى تشكيل اللجنة الفنية.





يذكر أن الاتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا قرر مد فترة اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني حتى نهاية شهر نوفمبر القادم لحين الانتهاء من تعديلات لاءحة النظام الاساسي إلى جانب تحديد موعد نهاءى لإجراء انتخابات مجلس ادارة الجبلاية القادم.