العنف الزوجي في حياة النجوم.. إعلامي يعتدي على زوجته الحامل.. ضرب مبرح لـ مريم فخر الدين.. وعلقة موت لـ شاهيناز

ضرب علا غانم أمام بناتها

زوج نجوى كرم السابق يعتدي عليها

لم تكن حياة بعض الفنانات مع أزواجهن، هنيئة لهن، بل كانت كالجحيم بالنسبة للبعض، لدرجة أدت إلى تعرض عدد منهن إلى الضرب المبرح من قبل الأزواج.

ويرصد «صدى البلد» أبرز الفنانات اللاتي تعرضن للضرب على يد أزواجهن.

إعلامي يعتدي على زوجته الحامل

وشنت الزوجة، هجومًا لاذعًا على الزوج، التي وصفته بالمريض النفسي والمعقد، الذي يتسم بالغرور والتكبر بعكس ما يعرف به نفسه للجمهور، وأكدت إحدى صديقات آية صباغ أنها كانت تتعرض للضرب المبرح كل أسبوعين حتى تتورّم.

وشنت الزوجة، هجومًا لاذعًا على الزوج، التي وصفته بالمريض النفسي والمعقد، الذي يتسم بالغرور والتكبر بعكس ما يعرف به نفسه للجمهور، وأكدت إحدى صديقات آية صباغ أنها كانت تتعرض للضرب المبرح كل أسبوعين حتى تتورّم.

وأوضحت الزوجة الضحية، أنه بسبب اعتداءات زوجها الإعلامي عمر الشيخ إبراهيم، عليها دخلت في حالة نفسية سيئة، وتعاني خللًا بالغدة بسبب الضغوط النفسية السيئة، معربة عن ندمها بسبب عدم الانصياع لتحذيرات أمها بشأن إرتباطها بهذا الزواج مسبقًا.

وأوضحت الزوجة الضحية، أنه بسبب اعتداءات زوجها الإعلامي عمر الشيخ إبراهيم، عليها دخلت في حالة نفسية سيئة، وتعاني خللًا بالغدة بسبب الضغوط النفسية السيئة، معربة عن ندمها بسبب عدم الانصياع لتحذيرات أمها بشأن إرتباطها بهذا الزواج مسبقًا.

وكشفت آية صباغ (زوجة الإعلامي السوري عمر الشيخ إبراهيم)، أن هذه ليست المرة الأولة التي تتعرض فيها للضرب المُذل والإهانة، وأنها استنجدت بالشرطة، وتقدمت ببلاغ ضد الزوج بعد الواقعة، مشيرة إلى أنها قررت التراجع عن البلاغ مؤخرًا، بسبب شعورها بالخوف على ابنتها.

وكشفت آية صباغ (زوجة الإعلامي السوري عمر الشيخ إبراهيم)، أن هذه ليست المرة الأولة التي تتعرض فيها للضرب المُذل والإهانة، وأنها استنجدت بالشرطة، وتقدمت ببلاغ ضد الزوج بعد الواقعة، مشيرة إلى أنها قررت التراجع عن البلاغ مؤخرًا، بسبب شعورها بالخوف على ابنتها.

نشرت آية صباغ زوجة الإعلامي السوري عمر الشيخ إبراهيم، مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه وعلامات الضرب المبرح على وجهها، لتكشف مستجدات واقعة إعتداء زوجها عليها.

نشرت آية صباغ زوجة الإعلامي السوري عمر الشيخ إبراهيم، مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه وعلامات الضرب المبرح على وجهها، لتكشف مستجدات واقعة إعتداء زوجها عليها.

شاهيناز





أعلنت المطربة شاهيناز الشهيرة بأغنية «قولي قولي»، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن تعرضها للضرب من زوجها السابق «إيهاب»، بعد أيام من إعلان انفصالها عنه بعد زواج دام فترة قصيرة.









جاء ذلك بعد أن حذفت شاهيناز أغلب الصور التي تجمعها مع زوجها السابق، وكتبت عبر فيس بوك: «أعلن انفصالى عن زوجى، قدر الله وما شاء فعل والحمد الله على كل شيء».









ونشرت شاهيناز مجموعة من الصور لها بعد اعتداء زوجها السابق عليها، وعلقت قائلة: «حسبنا الله ونعم الوكيل.. ضربتنى وبهدلتنى أنا وأمى.. مش عايز يدينى ابنى.. ليا رب يجبلى حقى»، وذلك بعد زواج استمر عدة سنوات، وإنجاب طفل يُدعى «مالك».









إيمان العاصي





بعد مرور أربعة أشهر على زواج إيمان العاصي من رجل الأعمال نبيل زانوسي، اشتعلت الخلافات بينهما قبل وقوع الطلاق، وصلت إلى إعلان «إيمان» أنها تعرضت للاختطاف من زوجها السابق، واعتدائه عليها بالضرب، للتنازل عن جميع حقوقها مقابل الطلاق، مشيرة إلى أن التجربة مؤلمة، وصلت إلى حد الإهانة الكبيرة خلال فترة زواجها.









علا غانم





وفي تصريح متلفز لها، قالت علا غانم: "زوجي ضربني أمام بناتي"، مؤكدة أن زوجها الثاني اعتدى عليها بالضرب أكثر من مرة، مشيرة إلى أن قيامه بضربها دفعها لاتخاذ قرار الانفصال عنه بشكل نهائي، إذ علقت قائلة: «أنا بالنسبة لبناتي مثل أعلى وقدوة، ولا يمكن لقدوتهن أن تتعرض للضرب أو الإهانة، لذلك كان الانفصال هو الحل الأمثل».





نجوى كرم





وفي لقاء تليفزيوني للفنانة اللبانية نجوى كرم قبل سنوات، أعلنت أن زوجها السابق يوسف حرب اعتدى عليها بالضرب، بعد قيامها بالصراخ في وجهه، ليقع التشاجر الذي كان بمثابة مفاجأة للجميع.









ميساء مغربي





أما المغربية ميساء مغربي، فأكدت أن زوجها السابق شعر بالغيرة الشديدة منها بعد نجاحها الفني، وتحولت الغيرة إلى التشاجر والتعدي عليها بالضرب، مشيرة إلى أنها لجأت إلى المحاكم للحصول على الطلاق منه.









مريم فخر الدين



