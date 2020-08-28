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رياضة

الأهلي ضد المصري .. أرقامه تاريخيه قبل اللقاء المرتقب في الدوري

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 03:27 م
الاهلي والمصري
الاهلي والمصري
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عبدالله هشام
يستضيف فريق المصري البورسعيدي منافسه الأهلي غدا في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء علي ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة ال23 من بطولة الدوري المصري. 

ونرصد لكم أرقامه في المواجهات التاريخيه بين الفريقين قبل اللقاء المرتقب :

أول مباراة بين الفريقين كانت في أول بطولة دورى موسم 1948-1949 وحقق الأهلي الفوز بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد سجلها صالح سليم ولهيطه وفؤاد صدقي.

بينما كانت آخر مواجهة يوم 14 فبراير الماضي وسجل الاهلي ثلاثة اهداف سجلهم علي معلول وأجاي وكهربا .

لعب الفريقين 118 مباراة نجح الاهلي في الفوز ب 65 مباراة،وتعادل الفريقين في 34 مباراة،وخسر الأهلي في 19 مباراة.

نجح لاعبو الاهلي في تسجيل 166 هدف عن طريق 95 لاعبا واستقبل الاهلي 88 هدفا فقط 

ويعد محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي هو الهداف التاريخي للقاءات الفريقين برصيد 5 أهداف برفقه صالح سليم وشريف عبدالمنعم وحسام حسن . 

خرج الاهلي نظيف الشباك امام المصري في 57 لقاء مقابل 25 للمصري . 

أكبر نتيجة فوز في تاريخ الفريقين كانت موسم 1978-1979 حينما سجل الاهلي اربعة اهدفا دون رد عن طريق فتحي مبروك ومختار مختار ومحمود الخطيب وشريف عبدالمنعم وكرر الاهلي نفس النتيجة موسم 1998-1999 حينما سجل علاء إبراهيم هدفين وحسام حسن هدفين . 

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