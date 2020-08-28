جيب تكشف عن جراند واجونير الاختبارية.. صور

في عام 2011 كشفت جيب عن عودة موديلها جراند واجونير في عام 2014، وذلك بعد غياب 23 عاما وهو ما لم يحدث بالطبع، وحتى الآن لم نر صورة واحدة لتلك السيارة.





وبدأت جيب الآن في رحلة التسويق لها في الأسابيع الماضية مع تأكيدها على تدشين قريب في 3 سبتمبر، ولكن قامت جيب بمفاجآت لمتابيعها بالتصريح أنها ستدشن نسخة اختبارية، وليس الموديل الإنتاجي النهائي كما كان متوقعا.





أما الخطوة الغريبة في هذا الأمر أن جراند واجويدز ستنطلق في الأسواق العام القادم، كما أن إنتاجها سيبدأ في الربع الثاني من 2021 طبقا لتصريحات مسبقة من الشركة.





ومن المتوقع أن الموديل الإنتاجي لجراند واجوينز سيعتمد على منصة رام 1500، ويشارك نفس محركاتها التي تشمل محرك V6 3.6 لتر بقوة 309 حصان، وعزم 364 نيوتن متر.



