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اقتصاد

سعر الذهب في مصر اليوم

السبت 29/أغسطس/2020 - 06:01 ص
ذهب
ذهب
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آمنة عبدالعظيم
ينشر موقع صدى البلد الإخبارى أسعار الذهب في السوق المحلية، وفقا لختام تعاملات أمس الجمعة 28-8-2020، حيث تراوح سعر جرام الذهب عيار 21  بين 855 و858 جنيها.

كما سجل سعر الجرام عيار 18 نحو 734 جنيه للجرام.

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وسجل عيار 24 سعرا يصل إلى 976 جنيه للجرام.

وسجل الجنيه الذهب "8 جرام من عيار 21" سعر يتراوح بين 6832 جنيه إلى 6848 جنيه.

وارتفع الذهب نحو 1%، خلال اليوم الجمعة، بينما شهد الدولار تراجعا، فيما تمسك المستثمرون بإشارات لسياسة تميل إلى التيسير النقدي، صادرة عن جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 1946.55 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0650 بتوقيت جرينتش، بعد أن تراجع 1.3 %، وربح الذهب نحو 0.4 بالمئة، منذ بداية الأسبوع، بعد خسائر تكبدها على مدى أسبوعين متتاليين.

وتقلبت الأسعار بين ارتفاع بنسبة 1% وانخفاض بنسبة 2% ، قبل كلمة باول وبعدها.

ويستفيد الذهب عادة من أسعار الفائدة المنخفضة، إذ إنها تقلص تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر، الذي لا يدر عائدا وتضغط على الدولار.

وتراجع مؤشر الدولار 0.4% مقابل منافسيه ويتجه صوب تسجيل أسوأ أداء أسبوعي في شهر، مما يقلص تكلفة الذهب للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

وألقى ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا بشكوك على تعافي الاقتصاد سريعا، وحفز البنوك المركزية على خفض أسعار الفائدة وتيسير السياسة النقدية؛ مما ساعد الذهب على الارتفاع بنحو 28 بالمئة منذ بداية العام.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربحت الفضة 1.3% إلى 27.40 دولار للأوقية، وتتجه صوب الارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة 2.3%.

وصعد البلاتين 0.4 % إلى 932.58 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 1.1 % إلى 2184.21 دولار.
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