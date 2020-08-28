أوقاف الدقهلية: التزام تام بصلاة الجمعة ولا مخالفات

شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية صلاة الجمعة اليوم بمسجد النصر الكبير بمدينة المنصورة بحضور الشيخ طه زيادة وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية والذي أكد التزام جميع مساجد المحافظة بالضوابط الاحترازية والإجراءات الوقائية.





وأكد زيادة أنه لم يتم رصد أي مخالفات بمساجد المحافظة ، مما يعكس وعي الشعب المصري وتعاونه الكامل في التزامه بالضوابط والإجراءات التي حددتها وزارة الأوقاف ، والتي من أهمها : الوضوء في المنزل ، وإحضار السجادة الخاصة ، وارتداء الكمامات ، والتباعد والمسافات الآمنة ، وعدم المصافحة ، والانصراف بسهولة وسلاسة بعد الصلاة .





أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن الأمل حياة، ولولا الأمل ما ذاكر طالب ولا اجتهد، ولا زرع فلاح ولا حصد وأن أبواب السماء مشرعة، وسبل الأمل والرجاء لا حدود لها.



