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أخبار العالم

الأمين العام للأمم المتحدة: بعض الجهات تتدخل في ليبيا لخلق الفوضى

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 06:37 م
صدى البلد
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وكالات
قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، في تصريحات لقناة العربية، اليوم الجمعة، إن هناك معاناة في ترجمة وقف إطلاق النار بليبيا واليمن.

وأضاف أن  وقف إطلاق النار في سوريا صامد إلى حد بعيد، مشددا على أن العالم لديه معركة واحدة مشتركة وهي فيروس كورونا.

ولفت جوتيريش إلى أن هناك بعض الدول تستثمر في اللقاح لمصلحة شعوبها فقط، مؤكدا على ضرورة  توحيد الجهود للتوصل إلى لقاح ضد كورونا، واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة، أن فيروس كورونا أثبت هشاشة العالم ولذا يجب التواضع.

وأشار جوتيريش إلى أن انتشار السلاح وعدم المساواة يفرضان تعاونا دوليا، مؤكدا أنه لا يمكن التصدي للمشاكل العالمية إلا بمقاربات مشتركة.
وعلى صعيد الأزمة اليمنية، قال المسؤول الأممي إنه يؤيد بشدة اتفاق الرياض ويراهن عليه لحل أزمة اليمن، وأضاف أنه يجب إنهاء الصراع في اليمن والتوصل إلى سلام، وأن السلام هو الطريق الوحيد لحل الأزمة في اليمن.

وفيما يتعلق بالملف الليبي، قال جوتيريش إن هناك بعض الإشارات الإيجابية في ليبيا وأن قرار مجلس الأمن بحظر السلاح على ليبيا واضح، ويجب على كل الأطراف الفاعلة في ليبيا دعم الجهود السياسية، معربا عن أمله في البناء على إعلان وقف النار المتبادل في ليبيا، لافتا إلى أن بعض الجهات تتدخل في ليبيا لخلق الفوضى.

وفي الشأن العرتقي، أعرب جوتيريش عن الالتزام بدعم وحدة واستقرار العراق، وقال: " يجب ترك العراق لحل مسائله بنفسه وباستقلالي".

ولبنانيا، طالب الأمين العام للأمم المتحدة الشعب اللبناني بضرورة إيجاد الحلول لمشاكله، وقال: " يجب بناء دولة لبنانية بدون أن تكون مستغلة من أحد".

وأكد جوتيريش على تمسك الأمم المتحدة بمبدأ حل الدولتين بين إسرائيل وفلسطين، معربا عن أمله في أن توقف إسرائيل عمليات الضم.

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