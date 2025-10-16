"بتكوين" تتراجع تحت ضغط التوترات الجيوسياسية وتوقعات خفض الفائدة

تراجعت العملة المشفرة الأكبر عالميًا "بتكوين " اليوم الخميس، مواصلة الهبوط بعد الانهيار السريع الذي شهدته الأسواق الأسبوع الماضي، وسط استمرار النفور من المخاطر بفعل تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ما أثّر سلبًا على شهية المستثمرين في سوق الأصول الرقمية.



ولا يزال متداولو العملات الرقمية في حالة ترقّب بعد عمليات تصفية حادة لمراكز شراء بلغت قيمتها 16 مليار دولار الأسبوع الماضي، ما جعلهم أكثر حذرًا من الدخول في رهانات قصيرة الأجل.



وسجّلت بتكوين انخفاضًا بنسبة 1.3% لتصل إلى 111,031 دولارًا بعد أن هبطت إلى أدنى مستوى لها عند 103,000 دولار خلال الانهيار الأخير؛ بحسب ما أورده موقع (كوين ديسك) الأمريكي المختص في العملات الإلكترونية.



وواجهت السوق الرقمية صعوبات في استعادة الزخم هذا الأسبوع، في أعقاب التصفية التاريخية لمراكز الشراء، والتي أعقبت تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هدد فيها بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الواردات الصينية، ما زاد من حدة المخاوف بشأن اندلاع حرب تجارية جديدة.

وتواصلت التصريحات النارية بين الطرفين هذا الأسبوع، إذ تعهّدت الصين بمواجهة أي تصعيد تجاري، فيما دعت أطراف أميركية إلى تقليص الاعتماد على بكين في سلاسل التوريد.



كما تعرّضت العملة المشفّرة الرائدة لعمليات جني أرباح، بعد أن سجلت مؤخرًا مستويات تاريخية تجاوزت 126,000 دولار.



وفي تطوّر لافت، أعلنت وزارة العدل الأمريكية امس الأربعاء أنها صادرت 127,271 وحدة من العملة الرقمية الرائدة، بقيمة تقدر بنحو 15 مليار دولار، وذلك في إطار تحقيق حول مخطط احتيالي مرتبط بمنصة مشبوهة مقرها كمبوديا.



وتراجعت أسعار العملات الرقمية البديلة بالتوازي مع الهبوط العام في السوق، وسط ضعف واضح في معنويات المتداولين وتراجع الإقبال على المراكز طويلة الأجل.



وانخفضت إيثريوم (ETH)، ثاني أكبر عملة مشفرة عالميًا، بنسبة 2.8% لتصل إلى 3,996.47 دولار؛ وسجلت اكس ار بي هبوطًا بنسبة 3.7%، وتراجعت سولانا بنسبة 5.8%، فيما انخفضت كاردانو بنسبة 4.4%.



وفي فئة العملات الميمية، خسرت دوجكوين (DOGE) حوالي 4.2%، في حين تراجعت عملة ترامب ($TRUMP) بنسبة 3.5%.

