في الذكري الأولي لاستشهاد «السنوار» .. حماس: جذوة طوفان الأقصى ستبقى مُتَّقدة.. وسنبقى على العهد
الصحة: فحص 19.5 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة
قرارات رسمية بفصل العشرات من طلاب المدارس بسبب "الغياب"
شوّهتها .. القصة الكاملة لوفاة رضيعة بسبب «عِرسة» في سوهاج
حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025 |فيديو
الدولار يتراجع وسط توتر تجاري وتوقعات متزايدة بخفض الفائدة الأمريكية
روسيا تتهم حلف الناتو في حوادث الطائرات المسيرة فوق أراضي الاتحاد الأوروبي
خلي بالك على أولادك .. تحذير من فيروس المدارس " الميتانيمو"
الهجمات الروسية على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا توقف إنتاج الغاز بمنطقة بولتافا
الجارديان: السيارات الكهربائية تلوث تقريبًا بنفس معدل سيارات البنزين
وزير الدفاع الإسرائيلي: ملتزمون بإعادة جثث كل المحتجزين في غزة
زلزال بقوة 6.5 ريختر يضرب مقاطعة بابوا الإندونيسية
اقتصاد

بتكوين تتراجع تحت ضغط التوترات الجيوسياسية وتوقعات خفض الفائدة

"بتكوين" تتراجع تحت ضغط التوترات الجيوسياسية وتوقعات خفض الفائدة
"بتكوين" تتراجع تحت ضغط التوترات الجيوسياسية وتوقعات خفض الفائدة
أ ش أ

تراجعت العملة المشفرة الأكبر عالميًا "بتكوين " اليوم الخميس، مواصلة الهبوط بعد الانهيار السريع الذي شهدته الأسواق الأسبوع الماضي، وسط استمرار النفور من المخاطر بفعل تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ما أثّر سلبًا على شهية المستثمرين في سوق الأصول الرقمية.


ولا يزال متداولو العملات الرقمية في حالة ترقّب بعد عمليات تصفية حادة لمراكز شراء بلغت قيمتها 16 مليار دولار الأسبوع الماضي، ما جعلهم أكثر حذرًا من الدخول في رهانات قصيرة الأجل.


وسجّلت بتكوين انخفاضًا بنسبة 1.3% لتصل إلى 111,031 دولارًا بعد أن هبطت إلى أدنى مستوى لها عند 103,000 دولار خلال الانهيار الأخير؛ بحسب ما أورده موقع (كوين ديسك) الأمريكي المختص في العملات الإلكترونية.


وواجهت السوق الرقمية صعوبات في استعادة الزخم هذا الأسبوع، في أعقاب التصفية التاريخية لمراكز الشراء، والتي أعقبت تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هدد فيها بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الواردات الصينية، ما زاد من حدة المخاوف بشأن اندلاع حرب تجارية جديدة.
وتواصلت التصريحات النارية بين الطرفين هذا الأسبوع، إذ تعهّدت الصين بمواجهة أي تصعيد تجاري، فيما دعت أطراف أميركية إلى تقليص الاعتماد على بكين في سلاسل التوريد.


كما تعرّضت العملة المشفّرة الرائدة لعمليات جني أرباح، بعد أن سجلت مؤخرًا مستويات تاريخية تجاوزت 126,000 دولار.


وفي تطوّر لافت، أعلنت وزارة العدل الأمريكية امس الأربعاء أنها صادرت 127,271 وحدة من العملة الرقمية الرائدة، بقيمة تقدر بنحو 15 مليار دولار، وذلك في إطار تحقيق حول مخطط احتيالي مرتبط بمنصة مشبوهة مقرها كمبوديا.


وتراجعت أسعار العملات الرقمية البديلة بالتوازي مع الهبوط العام في السوق، وسط ضعف واضح في معنويات المتداولين وتراجع الإقبال على المراكز طويلة الأجل.


وانخفضت إيثريوم (ETH)، ثاني أكبر عملة مشفرة عالميًا، بنسبة 2.8% لتصل إلى 3,996.47 دولار؛ وسجلت اكس ار بي هبوطًا بنسبة 3.7%، وتراجعت سولانا بنسبة 5.8%، فيما انخفضت كاردانو بنسبة 4.4%.


وفي فئة العملات الميمية، خسرت دوجكوين (DOGE) حوالي 4.2%، في حين تراجعت عملة ترامب ($TRUMP) بنسبة 3.5%.
 

