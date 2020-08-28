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تصدع وانشقاق.. تأثير القبض على محمود عزت في الجماعة الإرهابية

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 08:00 م
محمود عزت
محمود عزت
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عادل نصار
أشاد اللواء شوقي صلاح خبير مكافحة الإرهاب، بالقبض على القيادي الإخواني محمود عزت، قائلا: "ضربة أمنية قوية وتأثيرها سيكون لوقت قد يطول على نشاط الجماعة".


وأضاف صلاح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية "رانيا هاشم" ببرنامج "مانشيت"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، أن يتم ضبط القيادي الأكبر في الجماعة الآن والمتحكم في التمويل، هذا الأمر يحدث انشقاقا قويا في الجماعة وصراعات على موقعه، وضمورا في أنشطتهم.


وتحدث خبير مكافحة الإرهاب، عن العملية قائلا: "الصيد الثمين ليس محمود عزت، ولكن الهواتف والأجهزة الذكية والإلكترونية التي تم ضبطها، والتي سوف تساعد في معرفة معلومات كثيرة وخطيرة عن تنظيم هذه الجماعة الإرهابية في هذا الوقت".


وفي السياق نفسه أشار إلى أن وجود محمود عزت في منطقة التجمع الخامس دليل على وجود أعوان له بالقرب منه في هذه المنطقة، موضحا أن العناصر الإرهابية لا تجلس في مكان واحد ودائمة التنقل، لكن ذلك لا يمانع أن بالقرب من محمود عزت في هذا الوقت أعوان، ولابد من القبض عليهم.

وتابع  اللواء شوقي صلاح خبير مكافحة الإرهاب، أن منطقة التجمع الخامس مازال فيها عناصر إرهابية كثيرة لإحداث عمليات إرهابية، متابعًا: "محمود عزت ماسك عملية التمويل ويتحكم في مليارات الدولارات والجنيهات، فمش قضية كبيرة إن يكون موجودا بالتجمع الخامس.




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