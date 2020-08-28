بـ 3 حيل.. سيدة تفقد فوق الـ25 كيلو جراما وتصبح "إنفلوينسر"





أثبتت سيدة مسنة من كندا تدعى جوان ماكدونالد أنه يمكن لأي شخص أن يصبح محترف لياقة بدنية في أي عمر كان، حيث بدأت رحلتها الرياضية قبل 3 سنوات رغبةً في تحسين أعراض ارتفاع ضغط الدم والتهاب المفاصل لديها، لأن الأمر قد وصل بها إلى صعوبة صعود السلالم ونزولها.

ومنذ 3 سنوات بدأت جوان هذه الرحلة الطويلة ولا تزال مستمرة فيها إلى ما لا نهاية، مؤكدة: « في أي لحظة يمكننا اتخاذ قرار بالتغيير مهما كانت الحياة صعبة يجب أن نظل ثابتين في هدفنا ونواصل التقدم ببطء؛ عندما بدأت لم أتخيل أبدًا أنني سأكون حيث أنا اليوم».



















ويستضيف ماكدونالد أصحاب العادات السيئة الذين يعيشون في كوبردج - وهي بلدة صغيرة في أونتاريو كندا- في جلسات تدريب من خلال حسابها على وسائل التواصل الاجتماعي ، بهدف تحفيز الآخرين، كما أصدرت كتابًا إلكترونيًا يحتوي على نصائح حول اللياقة البدنية مع ابنتها ميشيل وشريكها جين.





أما بالنسبة لروتينها الخاص، فهي لا تزال تمارس الرياضة على الأقل 5 أيام في الأسبوع ، و 90 دقيقة في كل مرة ، وتقوم بالكثير من رفع الأثقال، مشيرةً: « لقد تمسكت بمعتقداتي ولم أستسلم أبدًا، كان شعاري: لا أمانع إذا كانت التغييرات بطيئة، سأذهب بوتيرتي الخاصة وهذه المرة ستستمر التغييرات بقية حياتي».