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أخبار العالم

الرئيس الفرنسي: تركيا لا تحترم إلا أفعال الخطوط الحمراء

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 08:21 م
صدى البلد
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وكالات
قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، إنه اتخذ موقفا صارما هذا الصيف، بشأن أفعال تركيا في شرق البحر المتوسط؛ بغرض وضع خطوط حمراء، لأن أنقرة تحترم الأفعال وليس الأقوال.


وأضاف "عندما يتعلق الأمر بالسيادة في منطقة شرق المتوسط؛ يجب أن تكون أقوالي متسقة مع الأفعال.. يمكنني أن أبلغكم أن الأتراك لا يدركون ولا يحترمون سوى ذلك... ما فعلته فرنسا هذا الصيف كان مهما: إنها سياسة تتعلق بوضع خط أحمر. لقد طبقتها في سوريا".


وتصاعدت حدة التوتر بين تركيا وفرنسا في الأشهر القليلة الماضية مع دعم باريس لليونان، التي تخوض مواجهة مع تركيا بشأن حقوق استغلال مكامن النفط والغاز المحتملة في المنطقة، استنادا إلى مزاعم متضاربة حول امتداد الجرف القاري لكل منهما.
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