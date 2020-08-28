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مرأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من المكسرات يوميا؟

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 09:39 م
صدى البلد
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رنا عصمت
بالرغم من كون  المكسرات غنية بالدهون؛ ولكن تتمتع بالكثير من الفوائد المهمة لصحتك؛ لذا قدمت الدكتورة سهام سوقية خبيرة التغذية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"؛ أهمية تناول حفنة من  المكسراتيوميا.

 المكسرات غنية بالدهون وقليلة الكربوهيدرات 

- مصدر كبير للعديد من المغذيات خصوصا فيتامين "E / السيلينيوم / المغنيسيوم".

- تعد مصدرا للمساعدة في تعزيز فقدان الوزن بدلًا من المساهمة في زيادة الوزن

- المكسرات قد تساعد على خفض الكوليسترول و الدهون الثلاثية

- تعزز مستويات الكوليسترول الجيد

- في حال اُدرجت المكسرات ضمن النظام الغذائي لمرضى السكري من النوع الثاني ومرضى الضغط سيشهدوا تحسن ملحوظ في حالاتهم الصحية

- المكسرات قد تساهم في الحد من الالتهاب خاصة في مرضى السكري وأمراض الكلى وغيرها من الحالات الصحية الخطيرة

 - قد تساهم المكسرات بشكل جيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية وسكتة دماغية؛ وذلك لأن المكسرات تزيد من معدل الكوليسترول الجيد وتحسن وظيفة الشرايين ولها فوائد أخرى مختلفة لصحة عمل القلب.
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