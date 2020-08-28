ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من المكسرات يوميا؟

بالرغم من كون المكسرات غنية بالدهون؛ ولكن تتمتع بالكثير من الفوائد المهمة لصحتك؛ لذا قدمت الدكتورة سهام سوقية خبيرة التغذية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"؛ أهمية تناول حفنة من المكسرات يوميا.





- المكسرات غنية بالدهون وقليلة الكربوهيدرات





- مصدر كبير للعديد من المغذيات خصوصا فيتامين "E / السيلينيوم / المغنيسيوم".





- تعد مصدرا للمساعدة في تعزيز فقدان الوزن بدلًا من المساهمة في زيادة الوزن





- المكسرات قد تساعد على خفض الكوليسترول و الدهون الثلاثية





- تعزز مستويات الكوليسترول الجيد





- في حال اُدرجت المكسرات ضمن النظام الغذائي لمرضى السكري من النوع الثاني ومرضى الضغط سيشهدوا تحسن ملحوظ في حالاتهم الصحية





- المكسرات قد تساهم في الحد من الالتهاب خاصة في مرضى السكري وأمراض الكلى وغيرها من الحالات الصحية الخطيرة



