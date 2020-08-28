AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

محافظ المنيا يشيد بضوابط وزارة الأوقاف في صلاة الجمعة

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 09:16 م
محافظ المنيا يشيد
محافظ المنيا يشيد بضوابط وزارة الأوقاف في صلاة الجمعة
Advertisements
محمود ضاحي
شهد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا صلاة الجمعة اليوم بمسجد صلاح الدين بالمنيا ، حيث أشاد بضوابط وزارة الأوقاف والتزام المواطنين في تطبيق الإجراءات الاحترازية ، وقام بأداء خطبة الجمعة  الشيخ  سلامة عبد الرازق مدير المديرية تحت عنوان ” الأمل حياة ” ، مبينًا أنه لم يتم رصد أي مخالفات بمساجد المحافظة ، مما يعكس وعي الشعب المصري وتعاونه الكامل في التزامه بالضوابط والاجراءات التي حددتها وزارة الأوقاف .

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن تكاتف مؤسسات الدولة وراء النجاح الكبير في عودة صلاة الجمعة.

ووجه الشكر إلى وزارة الداخلية وجميع أجهزة الدولة التي ساهمت في هذا النجاح الكبير لعودة صلاة الجمعة، كما توجه بالشكر لجميع المحافظين الذين حرصوا على تطبيق ومتابعة الإجراءات الاحترازية، والذين عبروا عن اهتمامهم بالحدث بمشاركتهم البارزة في أداء صلاة الجمعة في المساجد الكبرى بمحافظاتهم.

وتوجهت وزارة الأوقاف بخالص الشكر لوعي الشعب المصري العظيم وسلوكه الحضاري في عودة صلاة الجمعة والالتزام بالإجراءات  الاحترازية .

وقال الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني ورئيس غرفة عمليات متابعة صلاة الجمعة، إنه لا توجد مخالفات تذكر في المساجد على مستوى الجمهورية ، حيث التزم الجميع بسائر الإجراءات والضوابط الاحترازية التي وضعتها وزارة الأوقاف بشأن عودة صلاة الجمعة .

 نسأل الله العلي القدير أن يجعل ذلك فاتحة خير ، وأن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد ، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين ، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى ، والحمد لله أولًا وآخرا .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لا مخالفات تذكر في المساجد.. الأوقاف توجه الشكر للشعب المصري

وزير الأوقاف: تكاتف مؤسسات الدولة وراء النجاح الكبير في عودة صلاة الجمعة

محافظ الوادي الجديد يشهد صلاة الجمعة ويشيد بالتزام المواطنين

محافظ الإسكندرية يشيد بالتزام أبناء المحافظة بالضوابط الاحترازية خلال صلاة الجمعة اليوم

محافظ الأقصر يشهد صلاة الجمعة ويشيد بالتزام المواطنين بالضوابط الاحترازية

عودة الجمعة عيد في أسوان.. الأهالي يوزعون الحلوى أمام المساجد

ترشيحاتنا

بالأسماء.. طاقم حكام مباراة الأهلي والمصري وباقي مواجهات الدوري المصري غدا

حاقد على محمد صلاح.. ساديو ماني يرحب بالانتقال لـ برشلونة

أزمة في مالمو بالسويد على خلفية محاولة حرق القرآن الكريم

الجامعة المصرية اليابانية في التنسيق الحكومي لأول مرة| تعرف على شروطها..فيديو

بـ فستان مشجر.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة

لم تحقق نتائج.. السودان يعلن عن تعثر جديد في مفاوضات سد النهضة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. علامة غير متوقعة عند خلع الشراب تشير للإصابة بـ نوبة قلبية

بملابس كاجوال.. شاهد | وفاء الكيلانى فى أحدث جلسة تصوير

بالأخضر المشجر.. ياسمين صبري تبرز أنوثتها بإطلالة ناعمة